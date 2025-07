Élisabeth Martin revient avec de l’expérience de l’Ouest canadien

La jeune athlète baie-comoise Élisabeth Martin a pris part à ses tout premiers Championnats canadiens juniors de vélo de montagne, à Langford en Colombie-Britannique, du 15 au 20 juillet. C’est sous les couleurs de l’Équipe du Québec qu’elle a pu représenter sa province et sa région.

À 17 ans et pour une première saison chez les juniors, Élisabeth Martin démontre une progression constante qui la rapproche des meilleures coureuses au pays.

Un incident mécanique

À Langford, Élisabeth a connu un départ difficile lors de l’épreuve XCC. « Au signal, mon soulier ne s’est pas calé dans la pédale. Je me suis retrouvée tout de suite derrière le peloton », raconte-t-elle.

Elle a toutefois réussi à remonter plusieurs concurrentes pour terminer au 9e rang.

Plutôt que de s’attarder à cet incident, elle a choisi de se concentrer sur les points positifs.

« Les jambes étaient là, je me sentais bien et je savais que j’avais ce qu’il fallait pour rouler avec le groupe de tête. »

Deux jours plus tard, lors du départ de l’épreuve XCO, elle a signé l’une de ses meilleures courses de la saison en terminant 7e, une performance plus notable que quatre des athlètes devant elle qui figurent parmi le top 20 mondial. « Objectif atteint avec une 7e place samedi en XCO », mentionne-t-elle précisant que les parcours étaient secs, poussiéreux et techniques.

« J’ai adoré rouler dans ces sentiers », souligne-t-elle.

« À quatre minutes derrière la meilleure 18 ans au monde sur une course d’une heure quinze, je suis assez satisfaite de ma fin de semaine et je suis d’attaque pour la suite. »

Un week-end avant les Nationaux

Avant de se rendre à Langford, Élisabeth Martin était à Whistler pour la 4e étape du circuit de la Coupe Canada.

Dans des conditions exigeantes, sous un soleil de plomb et sur un parcours technique marqué par de longues montées abruptes, elle s’est illustrée avec une 5e place au XCC et une 6e place au XCO.

Ces résultats lui ont permis de consolider sa 5e position au classement canadien cumulatif, confirmant sa régularité depuis le début de la saison.

La Baie-Comoise a su gérer la pression d’un peloton compétitif en effectuant « de solides relances après les longues montées », où figuraient notamment quatre athlètes classées parmi les 20 meilleures au monde, dont la numéro un junior.

Un calendrier chargé

Pendant ce temps, son frère Thomas Martin, également junior, a pris la 17e place au XCC et la 26e au XCO à Langford.

Les deux athlètes auront peu de repos avant de repartir au début août pour les deux dernières manches de la Coupe Canada, dans les Maritimes.

Élisabeth Martin visera à consolider sa 5e place au cumulatif, une position qu’elle occupe en tête des athlètes de 17 ans.