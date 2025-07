Jeux du Québec : six médailles et une bannière pour la Côte-Nord

Le premier bloc de la Finale des Jeux du Québec s’est conclu aujourd’hui, mais avant de passer le flambeau aux athlètes du deuxième bloc, la Côte-Nord a rehaussé son bilan avec une sixième médaille et une bannière d’éthique sportive.

C’est au lancer du marteau, une des épreuves de l’athlétisme, que Cédrick Savard de Colombier s’est retrouvé sur la deuxième marche du podium. Son meilleur lancer de la finale a été de 39,78 mètres.

« J’espérais une médaille. Je visais celle de bronze, et j’ai eu celle d’argent. C’est encore mieux que mes attentes », a-t-il fait savoir.

La troisième fois aura d’ailleurs été la bonne pour le jeune homme, qui avait terminé cinquième en 2022 à Laval et quatrième en 2023 à Rimouski. Il a d’ailleurs battu sa marque personnelle d’un peu plus de trois mètres lors de la finale.

Au vélo de montagne, les Baie-Comoises Anaïs Bélanger et Daphnée Gagnon ont flirté avec le podium au relais féminin. Le tout s’est joué par une demi-roue à la ligne d’arrivée, le relais 1 de la Côte-Nord terminant à 0,17 seconde du podium.

La délégation nord-côtière en vélo de montagne a conclu au quatrième rang du classement des régions. Elle a été décorée de la bannière d’éthique sportive pour cette discipline.

La délégation nord-côtière de vélo de montagne a remporté la bannière d’éthique sportive. Photo courtoisie

Bourse Alice Cloutier

La mission Côte-Nord a annoncé ses finalistes pour la bourse Alice-Cloutier, qui est une Baie-Comoise ayant participé aux Jeux du Québec comme athlète en judo, mais aussi comme missionnaire. Elle représentait toutes les valeurs de l’éthique sportive. Elle est décédée accidentellement en 2009.

Il s’agit de Jeanne Hovington (athlétisme), Liam Villeneuve (baseball), Annabelle Bouchard (natation artistique), Anna Gendron (tir à l’arc), Raphaël Vachon (triathlon), Jean-Mathieu Truchon (vélo de montagne), Élodie Boudreau (volleyball féminin) et Nathan Gaudreau (volleyball masculin). Le grand lauréat sera annoncé en marge du Gala de Loisir et Sport Côte-Nord qui aura lieu en novembre.

Fierté

Pour sa première finale à la tête de la délégation, la cheffe de mission Sarah Richard-Tremblay est fière du bon déroulement au bloc 1.

Elle a parlé de fierté pour les résultats obtenus, « mais c’est bien plus que ça. La Côte-Nord s’est démarquée par sa solidarité à l’intérieur de la région, mais également avec les autres. En plus, les jeunes ont mentionné qu’ils étaient contents de leur expérience », affirme-t-elle.

La présence de Marc-Antoine Roussel, conseiller en développement des entraîneurs et de leur environnement, a grandement été appréciée. « Les entraîneurs étaient intéressés à le rencontrer et on pense que ça aura un impact à long terme pour la région », souligne Mme Richard-Tremblay.

Place au deuxième bloc

Le deuxième bloc de compétitions se met en branle dès ce soir alors que les deux équipes en soccer seront en action, les filles affrontant l’Outaouais et les gars Chaudière-Appalaches.

Pour les autres disciplines, soit le basketball (féminin et masculin), le golf, la natation en piscine, la natation en eau libre ainsi que le volleyball de plage (féminin et masculin), l’entrée en scène se fait dès demain.

Médaillés du bloc 1

Cayden Anderson : médaille d’argent au 3000 mètres marche + médaille d’argent au lancer du disque

Anaïs Bélanger — Vélo de montagne : médaille d’argent au cross-country court + médaille de bronze au cross-country éliminatoire

Sidnie Driscoll : médaille de bronze au lancer du poids

Cédrick Savard : médaille d’argent au lancer du marteau