Innu Nikamu : Souldia se sent chez lui à Maliotenam 

Souldia sera à nouveau présent sur la scène du Festival Innu Nikamu, vendredi, où il se sent comme chez lui, assure celui dont la maman était Innue.

« Quand j’arrive à Maliotenam, je me sens comme chez moi, je viens à Maliotenam depuis que je suis jeune, même avant la musique. Ma mère était Innue, donc je suis connecté avec les communautés depuis ma naissance », affirme Kevin Saint-Laurent qu’on appelle communément Souldia, en entrevue avec le Journal.

Il réitère sa présence, après son passage en 2023 et se sent « honoré » d’être invité au Festival Innu Nikamu.

« Dans mon livre à moi, le Festival Innu Nikamu est vraiment le festival qui englobe toutes les Premières Nations et je suis flatté d’y aller. L’accueil au Festival Innu Nikamu a été un choc pour moi et mon équipe, ça donne juste le goût de revenir le plus vite possible », louange-t-il. « Je me sens comme un invité quand je vais là. La dernière fois, on m’a même remis une plume, la plume de la paix qu’on appelle. »

Message d’espoir

L’artiste, qui a eu des démêlés avec la justice par le passé, est au fait de la hausse de la criminalité dans la région, provoquée par la guerre de territoire pour la revente de drogue. Le recrutement se fait de plus en plus jeune chez les groupes criminalisés.

Souldia, qui s’est retrouvé derrière les barreaux dans la mi-vingtaine avant de faire un tournant majeur dans sa vie, lance un message d’espoir à la jeunesse.

« Il ne faut pas lâcher. La vie nous réserve des surprises et il ne faut jamais oublier que chaque décision qu’on prend va avoir un impact dans notre vie quelque part, donc il faut toujours penser à ça, ça l’aide beaucoup », dit-il.

La musique qui rassemble

Souldia se réjouit de performer à Innu Nikamu. « Les gens à Maliotenam vont goûter à mon vrai show comme il se doit », lance-t-il.

Il aime l’esprit rassembleur des festivals.

« C’est ce qu’on aime des festivals c’est de pouvoir rassembler à l’extérieur avec des programmations de plein de genres musicaux pour tout le monde, c’est un peu la beauté de la chose », dit-il.

Sa participation à l’événement lui rappelle d’ailleurs de bons souvenirs avec ses parents quand eux aussi, allaient écouter des groupes au Festival d’été de Québec. « C’était cool. Je rentrais tard et j’ai des souvenirs de ça, de bons souvenirs. »

Souldia sera sur la scène d’Innu Nikamu vendredi, 22 h.