Prendre le temps de dire merci

La journée du 27 juin 2025 restera gravée dans la mémoire de Rose-Line Séguin-Forbes et Jean-Baptiste Forbes. La dame de 79 ans s’est retrouvée prise dans le bas d’une pente en forêt, dans une zone sans réseau cellulaire, mais grâce aux paramédics et aux policiers, elle a pu s’en sortir et elle tenait mordicus à dire : merci !

Les deux Septiliens avaient pour souhait de raconter leur histoire. Ils m’ont donc ouvert la porte de leur résidence pour que je puisse comprendre l’événement et exprimer ainsi toute la reconnaissance qu’ils ont envers ceux qui leur ont porté assistance.

C’est lors d’une belle journée de juin que tout a commencé. Le couple se rendait dans le secteur de la rivière aux Loups Marins, situé à environ 50 kilomètres à l’est du centre-ville de Sept-Îles. M. Forbes voulait y récupérer de la gomme de sapin, un produit qu’il utilise pour ses bienfaits contre certains maux.

Ce lieu, ils le connaissent bien. Ils avaient l’habitude d’y aller pour la pêche. Malheureusement, cette journée prendra une tournure dramatique. En entrant dans la forêt, Rose-Line Séguin-Forbes perd pied et glisse sur plusieurs mètres. Blessée, elle se retrouve en mauvaise posture.

« J’ai abouti dans le bas d’une pente entouré d’arbres », décrit Rose-Line Séguin-Forbes.

Son mari essaie de lui venir en aide. Toutefois, il réalise qu’à 85 ans, il n’a plus la force qu’il a déjà eue et qu’il ne peut l’aider à se remettre sur ses pieds. Le couple se trouve alors à une quinzaine de pieds de la route 138. M. Forbes décide de tenter d’arrêter une voiture qui circule pour avoir de l’aide.

Il réussit à faire arrêter une automobiliste, mais dans ce secteur, il n’y a pas de réseau cellulaire. Difficile d’appeler les services d’urgence dans de telles circonstances.

« Il n’y a rien qui fonctionne. Pas de cellulaire et pas de GPS », indique M. Forbes.

Le véhicule suivant qui s’arrêtera sera un coup de chance. Il s’agit d’un employé de Transports Québec. Avec une radio, il sera en mesure d’appeler les secours pour qu’ils viennent en aide à Mme Séguin Forbes.

Finalement, avec l’aide de cordes et une civière, les policiers et paramédics réussiront à la tirer de sa situation précaire, pour ensuite la transporter au centre hospitalier. Bilan de l’accident : une fracture à l’épaule, deux au bras, ainsi que des problèmes avec son poignet gauche.

Un mois plus tard, bien que les séquelles de l’accident soit encore présentes et que les suivis médicaux se poursuivent, Rose-Line Séguin-Forbes se dit reconnaissante envers les gens qui lui ont porté assistance.

« Dans un monde où des fois les gens n’aident pas les autres, je veux remercier les ambulanciers et les policiers du plus profond de mon cœur », dit-elle.

Elle a également de bons mots pour tout le personnel hospitalier qui l’ont aidée.

Des sentiments qui sont partagés par son époux, qui souligne le travail des ambulanciers.

« C’est un métier difficile paramédics. Moi aussi, ils sont venus m’aider l’an passé lorsque j’ai fait un AVC. Je veux leur dire merci », affirme Jean-Baptiste Forbes.

Pour les deux Septiliens, ils étaient importants de prendre le temps de remercier les gens œuvrant pour les services d’urgences. Comme ils me le font remarquer, bien qu’ils s’agissent de leur travail de venir en aide à la population, il faut prendre le temps de leur dire merci.