Campeurs de la Côte-Nord, quels sont vos campings préférés?

L’été bat son plein et, avec lui, la passion du camping reprend ses droits partout au Québec, y compris sur la Côte-Nord. Pour souligner cet engouement, la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) lance la 7e édition de son concours annuel Mon camping préféré, un événement unique où ce sont les campeurs eux-mêmes qui déterminent les gagnants.

Du 14 juillet au 14 septembre, les amateurs de plein air sont invités à voter pour leur terrain de camping « coup de cœur » parmi les 244 établissements participants. Ces campings, répartis à travers toutes les régions touristiques du Québec, font tous partie du programme Avantages membres de la FQCC.

Les votes permettront non seulement de reconnaître le travail des exploitants, mais aussi de valoriser la qualité des infrastructures touristiques de la province.

Un concours accessible à tous les campeurs

Que l’on soit membre ou non de la FQCC, il est possible de participer en ligne via le site fqcc.ca ou à l’aide du code QR diffusé dans le magazine Camping Caravaning ou affiché chez les campings en lice. Les participants doivent simplement choisir leur région touristique, sélectionner leur camping préféré, puis répondre à quelques questions sur leurs habitudes de camping.

En plus de contribuer à la reconnaissance des meilleurs établissements, chaque vote donne une chance de remporter un prix d’une valeur de 350 $, incluant une adhésion de trois ans à la FQCC, une carte-cadeau SAIL de 50 $ et un chèque-cadeau de la Sépaq de 50 $. Le tirage aura lieu le 16 septembre.

Des retombées pour les campings finalistes

Les trois campings finalistes seront mis à l’honneur lors de la Soirée Reconnaissance de la FQCC, prévue le 25 octobre prochain dans le cadre de son congrès annuel. Le grand gagnant recevra une bourse de 1 500 $ et fera l’objet d’un reportage dans l’édition mars-avril du magazine Camping Caravaning. Les deux autres finalistes se verront remettre des prix de 750 $ et 500 $ respectivement.

En 2024, le Camping du Parc, situé à Saint-Mathieu-du-Parc, avait remporté les honneurs, suivi du Camping du Pont Couvert à Coaticook et du Domaine du Rêve à Sainte-Angèle-de-Monnoir.