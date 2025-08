Dernier w-e des vacances de la construction: lourd bilan d’accidents routiers mortels

Le bilan des accidents mortels durant les vacances de la construction sera plus lourd cette année.

On dénombrait déjà au moins 19 décès uniquement sur les routes desservies par la Sûreté du Québec (SQ), selon un bilan provisoire, soit cinq décès de plus que l’an dernier durant la même période.

En 2024, 14 personnes avaient perdu la vie sur le réseau routier desservi par la SQ durant cette même période, dont quatre décès impliquant un véhicule hors route, selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

C’est ce week-end que se terminent les vacances de la construction au Québec pour quelque 200 000 ménages et des chantiers pourraient rouvrir dès dimanche. L’on s’attend à un achalandage accru sur les routes alors qu’environ le tiers des Québécois sont en congé durant cette période, tous types d’emplois confondus.

Depuis deux semaines, les autorités ont lancé de multiples appels à la prudence sur les routes. Les comportements imprudents, la vitesse, la fatigue au volant sont notamment en cause dans les collisions, où les services d’urgence sont appelés à intervenir.

Chaque année, les deux semaines des vacances de la construction sont parmi les plus meurtrières sur le réseau routier. On déplore en moyenne 17 décès, 78 personnes blessées gravement et 1358 personnes blessées légèrement, selon la SAAQ.

Pourtant, il a fait beau et chaud cette année durant les vacances de la construction. Cela concorde avec les statistiques qui indiquent qu’environ 80 % des collisions mortelles sur nos routes étaient évitables.

«Ce qu’on remarque, c’est que lorsqu’il y a des conditions extrêmes, les gens ralentissent et prennent moins de risques», a souligné Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la SAAQ, dans une entrevue récente.

«L’été, par exemple, pendant les vacances de la construction, il fait beau, il fait chaud, le soleil est radieux et les gens prennent plus de risques. Ils roulent plus rapidement. Ils sont plus pressés pour rentrer au chalet, au camping, etc., et on le voit dans les chiffres que ça génère plus d’accidents», a-t-il indiqué.

Un bilan routier officiel de la Sûreté du Québec, portant spécifiquement sur les accidents durant les vacances de la construction, devrait être dévoilé lundi.