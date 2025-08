L’été est aussi une période propice pour la grippe et le rhume

L’été ne fait pas disparaître comme par magie la grippe et le rhume.

Pourtant, bien des gens pensent que ces deux maladies prennent un répit pendant la saison estivale.

S’il est vrai que plusieurs virus ralentissent leur activité en été, il demeure fort possible d’attraper une grippe ou un rhume, sinon pire. Par exemple, des données américaines indiquent un fort nombre de cas de COVID-19 dans diverses régions des États-Unis. Les urgences débordent.

Le nombre de personnes voulant être soignées pour trois maladies — COVID-19, grippe et virus respiratoire syncytial (VRS) — est encore faible, selon les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les cas de grippe semblent être en baisse tandis que ceux de VRS demeurent stables. Mais la COVID-19 progresse dans plusieurs États du sud-est, du Sud, de la côte ouest et de la côte est.

On s’attend à ce que la COVID imite éventuellement les autres coronavirus et concentre ses activités pendant la saison hivernale, mais la maladie a été très présente au cours des derniers étés, signale le Dr Dean Blumberg, chef du département des maladies pédiatriques infectieuses de l’Hôpital pour enfant Davis de l’Université de Californie.

D’autres virus sont en circulation pendant l’été, dont l’un qui cause une maladie des mains, des pieds et de la bouche. Les symptômes ressemblent à ceux d’un rhume auxquels s’ajoutent des démangeaisons et des éruptions cutanées.

Plusieurs virus préfèrent se répandre pendant les saisons froides. Si moins de gens sont frappés par la grippe ou le rhume pendant l’été, il ne faut pas oublier que la froide température n’est pas la cause de la grippe.

Ce n’est pas une question de saison. Le facteur important, ce sont nos comportements, mentionnent les experts. Quand il fait beau et chaud, les gens ouvrent leurs fenêtres pour faire circuler l’air ou se rassemblent à l’extérieur, là où il est plus difficile pour les germes de se propager.

Mais les virus respiratoires ne s’effacent pas pendant la saison estivale. Quand la canicule s’installe, les gens préfèrent demeurer à l’intérieur pour profiter de l’air climatisé. Les médecins soignent plus de gens malades. Quand il fait chaud pendant longtemps, l’été peut se transformer en saison froide.

«J’ai grandi sur la côte est. Tout le monde tombait malade pendant l’hiver, raconte le Dr Frank LoVecchio, un médecin et chercheur de l’Université Arizona State. «Ici, [en Arizona], plusieurs tombent malades pendant l’été. Pourquoi ? Parce qu’ils passent beaucoup de temps à l’intérieur.»

Rappel de vaccin

Pour ceux qui demeurent en santé, la question d’une nouvelle dose de vaccin se pose. Il vaut mieux l’obtenir quelques semaines avant un mariage ou un voyage important. Sinon, on peut patienter jusqu’à l’automne en prévision de la saison hivernale au cours de laquelle les cas de COVID-19 grimpent en flèche.

«On veut être le mieux protégé à un moment qui est le plus important pour soi», souligne le Dr Costi Sifri, de l’Université de la Virginie.

Les gens ayant les plus grands risques de complication devraient toujours parler avec leur médecin pour choisir le moment idéal pour être vacciné, ajoute-t-il. Les adultes plus âgés et ceux dont le système immunitaire est faible ont besoin d’un rappel plus que les autres.

Et les enfants ?

La semaine dernière, les CDC disaient avoir remarqué un plus grand nombre de visites à l’urgence pour des enfants âgés de quatre ans ou moins. C’est normal, opine le Dr Blumberg. parce que plusieurs jeunes enfants attrapent la COVID pour la première fois ou ne sont pas vaccinés.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy fils, a déclaré que les vaccins n’étaient plus recommandés pour les enfants en bonne santé, une décision qui n’est pas fondée sur des bases scientifiques, déplorent de nombreux experts.

Pour réduire les risques, on peut faire les mêmes choses que pendant le reste de l’année, disent des médecins. Rester à l’extérieur, se laver les mains et porter une masque demeurent de bonnes idées. Et si on est malade, il vaut mieux rester à la maison.

La section de la Santé et des Sciences de l’Association Press reçoit un appui de l’Institut médical Howard Hughes et de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seule responsable du contenu