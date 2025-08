Nouveau traçage de la Principale à Portneuf-sur-Mer

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer souhaite informer les citoyens qu’un nouveau traçage a été réalisé sur la rue Principale afin d’améliorer la sécurité et la cohabitation des usagers de la route.

La Municipalité indique que la forme du nouveau traçage est une chaussée désignée avec bande pour piétons, qui est une rue officiellement reconnue comme une voie cyclable où cyclistes et automobilistes partagent la même chaussée, tandis qu’une bande distincte est réservée aux piétons.

L’instance cite le ministère des Transports et de la Mobilité durable quant à ce type d’aménagement, bien identifié par signalisation et marquages au sol, qui est implanté sur des rues à faible circulation et à vitesse réduite.

Les piétons, cyclistes et automobilistes pourront dorénavant cohabiter de manière sécuritaire sur l’axe principal du village.