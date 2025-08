Jeux du Québec : podiums, records et esprit sportif pour la Côte-Nord

Dix jours de sports, six médailles, deux bannières et bien des souvenirs marquent la 59e Finale des Jeux du Québec des 166 athlètes nord-côtiers.

La flamme de cette Finale tenue à Trois-Rivières s’est éteinte vers 18 h 30 samedi au terme de la cérémonie de clôture au Colisée Vidéotron.

« Les athlètes ont donné tout ce qu’ils avaient. Il y a eu plusieurs records personnels et on a vu un bel esprit d’équipe dans les sports collectifs », résume la cheffe de mission, Sarah Richard Tremblay, qui en était à sa première expérience dans ce rôle, succédant à Philippe LeBreux, nouveau directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord.

Sarah Richard Tremblay se dit heureuse du bon déroulement des Jeux. « J’ai vraiment aimé ça, c’était une belle expérience, c’était une belle finale. On avait vraiment une belle équipe, alors c’était super », affirme-t-elle en entrevue avec le Journal.

« Ç’a vraiment bien été. Nous sommes fiers de nos athlètes et de nos entraîneurs. Merci aux missionnaires et aux accompagnateurs. Toutes ces personnes ont bien représenté les valeurs de la région, notamment l’esprit sportif et le respect », ajoute-t-elle.

Des moments marquants

Un événement d’envergure comme les Jeux du Québec, qui se tenaient à Trois-Rivières cette année, est toujours parsemé de moments plus marquants. Pour la cheffe de mission, il y en a un en particulier qui refait surface.

« C’est sûr que lorsque je me suis fait appeler pour annoncer qu’on avait reçu deux bannières d’éthique sportive, j’étais vraiment fière. Oui, c’est toujours le fun de savoir que les athlètes représentent bien les valeurs de la région. C’est aussi important qu’une médaille », se remémore-t-elle sur la route du retour.

Pour Sarah Richard Tremblay, l’éthique sportive, ce n’est pas rien. Au contraire… « C’est vraiment comment l’athlète va agir avec ses coéquipiers, avec ses adversaires, mais aussi avec les bénévoles et les officiels. C’est vraiment que les jeunes soient positifs, respectueux et qu’ils respectent tout le monde sur le terrain sportif », détaille celle qui croit que la Côte-Nord est tout de même réputée à ce niveau.

Maintenant que les 10 jours assez intenses sont derrière elle, la cheffe de mission prépare déjà la 60e Finale des Jeux du Québec qui est prévue à Blainville du 27 février au 7 mars 2026.

« C’est sûr qu’il y a des petits retours à faire, notamment avec notre équipe d’animateurs. On veut les remercier, on veut clarifier certains dossiers, mais le gros est pas mal fait. On va se mettre en mode préparatif pour la prochaine finale à Blainville », confirme-t-elle.

La délégation de natation de la Côte-Nord, sur la photo, a remporté une bannière d’éthique sportive tout comme celle de vélo de montagne. Photo courtoisie

Des médailles et de belles performances

Bien entendu, cette compétition d’envergure nationale vient aussi avec l’envie de ramener des médailles pour sa délégation. Certains athlètes ont réussi leur pari, quelques-uns sont même montés deux fois sur le podium. D’autres ne sont pas revenus avec des médailles au cou, mais avec un sentiment de dépassement de soi et des records personnels.

Anaïs Bélanger, porte-drapeau de la Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture, est la première s’être classée dans le top 3 de sa discipline, soit le vélo de montagne. Elle a grimpé sur la deuxième marche du podium au cross-country court (XCC) chez les U17 féminines, dès la première journée de la compétition.

La Baie-Comoise a remporté une autre médaille, cette fois de bronze, en prenant le troisième rang de la finale A en cross-country éliminatoire. « La finale, c’était stressant, mais j’ai donné ce dont j’étais capable », a-t-elle déclaré.

La Côte-Nord a obtenu sa deuxième médaille lors du jour 2 des Jeux du Québec grâce au deuxième porte-drapeau. Cayden Anderson de Saint-Augustin a remporté une médaille d’argent à l’épreuve du 3 000 mètres marche. « Je voulais vraiment gagner l’or, mais ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite », a-t-il dit.

Le jeune homme, qui n’en était pas à ses premières expériences aux Jeux du Québec, a répété son exploit au lancer du disque. Il a mis la main sur une seconde médaille d’argent en plus de signer un nouveau record personnel, en améliorant sa performance de près de 20 cm.

Les deux autres médailles de la délégation ont été remportées en athlétisme. Cédrick Savard de Colombier a mérité l’argent au lancer du marteau alors que Sidnie Driscoll de Lourdes-de-Blanc-Sablon a obtenu le bronze au lancer du poids.

« L’athlétisme et le vélo de montagne sont vraiment les deux disciplines dans lesquelles la Côte-Nord s’est démarquée », témoigne Sarah Richard Tremblay. Toutes les médailles ont été récoltées dans le bloc 1.

Quant aux deux bannières d’éthique sportive, elles ont été remportées par les équipes de vélo de montagne et de natation.

C’est aux Septiliens Cody Cormier et Gabriel Joseph, le duo de volleyball de plage masculin, qu’est revenu l’honneur de porter le drapeau de la Côte-Nord pour la cérémonie de clôture. Rappelons que les deux athlètes, qui en étaient à un premier tournoi ensemble, ont pris le cinquième rang de la compétition.

Les Septiliens Gabriel Joseph et Cody Cormier, duo masculin de volley-ball de plage, ont terminé au 5e rang. Photo courtoisie

Cédrick Savard de Colombier a obtenu une médaille d’argent au lancer du marteau. Photo courtoisie

Cayden Anderson de Saint-Augustin a remporté deux médailles d’argent en athlétisme. Photo courtoisie