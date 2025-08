Des capsules pour stimuler le langage des tout-petits diffusées sur la Côte-Nord

Le Collectif de développement social de la Côte-Nord lance une campagne de rediffusion des capsules « Coco Placote », une série de contenus destinés à accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage du langage, un mot à la fois.

Réalisées en collaboration avec le Groupe Neurones Nord-du-Québec, ces capsules seront diffusées chaque semaine, du 29 septembre au 21 novembre, sur les plateformes numériques du Collectif.

Créées par l’orthophoniste Julie Parent, les huit capsules proposent des outils concrets et ludiques pour stimuler le développement langagier des tout-petits.

Plusieurs sujets sont abordés comme la communication avec bébé, les fausses croyances concernant les enfants qui parlent tard, la phase d’émergence des premiers mots, les pièges à éviter pour interagir avec nos tout-petits, l’interaction parent-enfant, les écrans et le développement du langage, etc…

« Ces capsules ont pour objectif de sensibiliser et outiller la population en matière de langage inclusif, adapté et respectueux, afin de favoriser des échanges plus harmonieux et équitables dans tous les milieux de vie », affirme Sarah Côté, agente de développement régional au sein du Collectif, par voie de communiqué.

Tous les partenaires, organismes et citoyens engagés sont invités à participer activement à cette démarche collective. « Si vous souhaitez collaborer avec nous ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel », ajoute Mme Côté.

La diffusion se fera tous les mercredis à 19 h, sur la page Facebook du Collectif de développement social de la Côte-Nord.

Né d’un besoin

Le projet Coco placote est né d’un besoin de créer une ressource pour les parents du Nord-du-Québec afin de les outiller à accompagner leur tout-petit dans le développement de leur langage.

Le Groupe neurones, en collaboration avec le CRSSSBJ, a mené une tournée régionale pour identifier les besoins des tout-petits, en s’appuyant sur les partenaires de la petite enfance, tels que les CPE et les Maisons des familles.

Ces acteurs ont exprimé une difficulté à soutenir le développement langagier des enfants, faute de ressources adaptées. C’est de là qu’est née la création de capsules informatives.