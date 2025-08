Marie-Pier Fillion retrouve ses racines artistiques

Militaire, maman et aujourd’hui artiste : la Baie-Comoise Marie-Pier Fillion n’aurait jamais cru se découvrir un talent pour la peinture. Ce passe-temps, sur lequel elle a mis le doigt par pur hasard est maintenant rendu une véritable passion.

Pourtant, la Baie-Comoise d’origine est issue d’une famille d’artistes. « Toute ma famille, du côté de mon père, est artistique. J’ai une tante qui donne des cours de peinture aux enfants. J’ai une tante qui est enseignante en art. J’ai toujours baigné là-dedans », raconte-t-elle.

« Mon père possède Enseigne Fillion, il est encore actif aujourd’hui. L’entreprise a été démarrée par mon grand-père, qui est artiste-peintre », enchaîne la femme de 33 ans.

Mais, à l’âge de 19 ans, Marie-Pier Fillion quitte la région et choisit une voix militaire plutôt qu’artistique.

« Je me suis enrôlée dans les Forces armées canadiennes à 23 ans et je travaille aujourd’hui comme officier de sélection du personnel dans la force régulière », explique-t-elle.

Art thérapie

C’est en 2022, dans le cadre d’un cours portant sur l’art thérapie dans son baccalauréat en psychologie à l’UQAM, qu’elle a découvert la peinture acrylique.

« J’ai fait le programme de formation universitaire des militaires. L’armée m’a subventionné mon baccalauréat en psychologie. […] Dans le cours sur l’art thérapie, on avait un projet d’expérimenter un médium qu’on n’avait jamais touché », indique-t-elle.

Marie-Pier Fillion a réellement déniché à ce moment un talent et une passion. Elle s’est mise à peindre et n’a jamais déposé ses pinceaux depuis deux ans et demi.

« Avant, peut-être que ça me faisait peur. Dans la vie, on ne se donne pas le droit de faire des erreurs, ça fait peur d’essayer. Comme j’ai commencé en me disant que je le faisais juste pour le fun, j’ai découvert de quoi », confie la Nord-Côtière d’origine.

Inspiration animalière

Son travail est axé sur l’art animalier, dans un style réaliste et minutieux. Un de ses animaux de prédilection ? Le cheval.

Pas étonnant, puisqu’il faut dire que son modèle vit juste derrière la maison.

« Mais parfois, entre deux projets réalistes, j’aime ça me lancer dans un projet abstrait », dévoile-t-elle.

Première exposition

Marie-Pier Fillion, qui fait aussi de la photo à ses heures, « s’affirme aujourd’hui en tant qu’artiste ».

Elle est surtout très excitée, car elle s’apprête à franchir une étape cruciale pour un artiste : exposer ses œuvres au grand public.

La résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu vivra cette toute première expérience lors de l’exposition Circuit des Arts de Coaticook les 27 et 28 septembre.

« J’avoue que je regarde aussi le Symposium de Baie-Comeau. Mais, eux, tu dois peindre et présenter une œuvre à la fin. On dirait que ça me mettait une pression. Sauf que j’aimerais vraiment ça venir à Baie-Comeau pour montrer mes toiles », déclare-t-elle.