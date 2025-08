Présence de toxine paralysante dans quatre secteurs de collecte de mollusques en Haute-Côte-Nord

La présence élevée de toxine paralysante dans la chair des mollusques force Pêches et Océans Canada à fermer temporairement quatre secteurs de collecte de mollusques en Haute-Côte-Nord, plus précisément à Forestville et Colombier.

Ces fermetures surviennent à la suite d’une recommandation émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. La consommation de mollusques contaminés peut engendrer de graves problèmes de santé, rappelle Pêches et Océans Canada.

« L’ingestion de mollusques et de crustacés fortement contaminés par certaines biotoxines peut donc entraîner des maladies graves et potentiellement mortelles, comme l’intoxication par phycotoxine paralysante (IPP), l’intoxication par phycotoxine amnestique (IPA) ou l’intoxication par phycotoxine diarrhéique (IPD) », explique l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Voici les quatre secteurs visés :

Banc Marie-Marthe (Île Laval) (N-04.1.2.1)

D’une pointe à l’est du chenal de la rivière Laval jusqu’à un point du rivage au nord de l’île Brûlette, côté ouest, excluant le secteur situé dans un rayon de 300 m autour de l’île Laval.

Baie Didier Sud (N-04.1.2.2)

D’un point du rivage au nord de l’île Brûlette, côté ouest, jusqu’à la pointe sud de la baie Didier, incluant l’île Brûlette, mais excluant la partie nord de la baie Didier (secteur N-04.1.2.3), délimitée par les bornes de Pêches et Océans Canada.

Baie des Plongeurs (N-04.1.3)

La baie des Plongeurs, de la pointe sud de la baie Didier jusqu’à la pointe Orient.

Cran à Gagnon (N-04.2.2)

Du cran à Gagnon jusqu’à la pointe sud-ouest de l’embouchure de la rivière Blanche.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou composer le 1-800-463-1736.

Pour plus d’information sur l’intoxication à la biotoxine marine paralysante consultez la page suivante : https://inspection.canada.ca/fr/salubrite-alimentaire-consommateurs/fiches-renseignements/produits-risques/poisson-produits-mer/biotoxines-mollusques.