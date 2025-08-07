Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Par Emy-Jane Déry 12:35 PM - 7 août 2025
Grégory Landry, 36 ans, et Nelson Boudreau, 68 ans sont recherchés depuis mardi après-midi par la Garde côtière canadienne. Photo courtoisie

Des bidons d’essence identifiés comme appartenant aux disparus ont été retrouvés dans le secteur des îles Galibois, au large de la Basse-Côte-Nord.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les deux hommes de Havre-Saint-Pierre partis en bateau samedi, en direction de Blanc-Sablon.

Suite à la découverte des bidons d’essence, les recherches pour localiser Nelson Boudreau, 68 ans et Grégory Landry, 36 ans, seront concentrées entre Kegaska et Harrington Harbour, jeudi.  

« Les NGCC A. Leblanc, NGCC Cap Aupaluk et NGCC Cap Tourmente sont toujours mobilisés pour les recherches, ainsi que de multiples ressources aériennes », a fait savoir la Garde côtière canadienne. 

Havre-Saint-Pierre : deux personnes recherchées par la Garde côtière

