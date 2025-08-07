Le temps d’attente est plus long que la normale à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Par Johannie Gaudreault 4:14 PM - 7 août 2025
Temps de lecture :

Photo archives

Avis aux automobilistes qui se rendent vers la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, il est fort possible que vous attendiez plus longtemps qu’à l’habitude.

Les vacances de la construction sont bel et bien derrière nous, mais le trafic est encore dense sur la route 138.

Le fort achalandage du côté de Tadoussac fait en sorte que le temps d’attente est plus long que la normale, selon la Société des traversiers du Québec.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le changement climatique est à l’origine de la prolifération des algues dans les lacs

Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Sept-Îles | Amerrissage raté pour un hydravion au lac des Rapides

Lire également

Actualité

Le changement climatique est à l’origine de la prolifération des algues dans les lacs

Consulter la nouvelle

Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord