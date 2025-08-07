Le temps d’attente est plus long que la normale à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Avis aux automobilistes qui se rendent vers la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, il est fort possible que vous attendiez plus longtemps qu’à l’habitude.

Les vacances de la construction sont bel et bien derrière nous, mais le trafic est encore dense sur la route 138.

Le fort achalandage du côté de Tadoussac fait en sorte que le temps d’attente est plus long que la normale, selon la Société des traversiers du Québec.