Sept-Îles | Amerrissage raté pour un hydravion au lac des Rapides

Une opération impliquant des pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles et des policiers a eu lieu jeudi matin, dans les environs du Centre de plein air du lac des Rapides.

Initialement appelés pour un possible écrasement d’hélicoptère, les services d’urgence sont finalement intervenus pour l’amerrissage « raté » d’un hydravion.

“À l’arrivée des secours, les deux occupants de l’appareil se trouvaient déjà sur la rive et l’hydravion était en cours de remorquage”, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le pilote s’en sort indemne, tandis que le passager a été transporté de manière préventive à l’hôpital pour traiter des blessures mineures.

Avec la collaboration de Sylvain Turcotte