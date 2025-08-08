Accident sur la route 138 près de Gallix

Par Sylvain Turcotte 2:08 PM - 8 août 2025
Un peu avant 16h30, il y avait toujours une longue file d'attente dans le secteur de Gallix, à la suite d'un accident impliquant deux motos et un VUS survenu ce midi. Photo courtoisie

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, un accident impliquant une moto et un VUS est survenu un peu avant midi 30, le vendredi 8 août, sur la route 138, près de Gallix.

La route 138 est présentement fermée dans le secteur, entre la rue Napoléon-Beaudin et le chemin Gérard Vigneault. 

Le conducteur de la moto et sa passagère ont subi des blessures importantes. On ne craindrait pas pour leur vie, selon nos informations.

L’accident serait survenu à la suite d’une manoeuvre alors que le VUS se trouvait sur l’accotement et voulait faire demi-tour. Le conductueur de ce véhicule aurait été transporté au centre hospitalier pour choc nerveux.

Une enquête est en cours. 

