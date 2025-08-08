Les Gars du Nord feront vibrer Forestville samedi

Pour la deuxième édition de Forestville en chanson, c’est le groupe Les Gars du Nord qui viendra enflammer la scène installée dans le Complexe Guy-Ouellet, le 9 août.

Ce groupe est formé de Wilfred Le Bouthillier, Danny Boudreau, Maxime McGraw, Nicolas Basque, Mike Bourgeois et Danny Bourgeois qui proposent des chansons originales dont le thème n’est pas tant Noël que cette période de l’année pendant laquelle on se retrouve pour faire la fête.

Dans un contexte intime et acoustique, entre musique traditionnelle et cajun, les chansons sont écrites par Danny Boudreau et Wilfred Le Bouthillier. Cette formation établie depuis plus de 10 ans a trois albums à son actif.

En première partie, les musiciens d’Arkansas réchaufferont la foule dès 19 h avec des succès rétro et country rock. Johnny Cash, Elvis et CCR seront assurément de la partie.

Journée familiale

En après-midi, la journée du samedi sera familiale. Les jeunes et moins jeunes ont rendez-vous au parc centre-ville dès 11 h 30 pour un dîner hot-dogs, une démonstration des pompiers, la visite du marché des artisans et bien d’autres activités.

Le duo Félin (guitare et chant) animera une partie de l’après-midi, soit de 13 h à 14 h 30. Il sera également l’occasion d’inaugurer une œuvre de l’artiste-peintre de Forestville, Linda Isabelle.