Secteur B.E.S.T. : il va faire chaud jusqu’à jeudi

Par Renaud Cyr 6:24 PM - 8 août 2025
Temps de lecture :

Photo : CNESST

La santé publique indique qu’une période de chaleur accablante est en cours depuis aujourd’hui et devrait se poursuivre jusqu’au 13 août.

Les municipalités du secteur B.E.S.T. excluant Les Escoumins sont concernées, soit Sacré-Cœur, Tadoussac et Les Bergeronnes.

Une baisse des températures est à prévoir à compter de jeudi, et la Direction de santé publique de la Côte-Nord tient à rappeler de rester vigilant en période de chaleur accablante.

« Certaines personnes sont plus à risque de développer des complications, notamment les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes effectuant un travail physique exigeant à l’extérieur », explique le conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord Jean-Christophe Beaulieu par voie de communiqué.

La direction de santé publique de la Côte-Nord recommande à la population de diminuer l’exposition à la
chaleur :

  • En buvant beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif. Suivre les indications d’un professionnel de la santé concernant la quantité de liquide à boire, s’il y a lieu;
  • En passant quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais;
  • En prenant une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou en se rafraîchissant la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;
  • En réduisant les efforts physiques, plus particulièrement dans les moments les plus chauds de la journée;
  • En fermant les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille;
  • En ventilant si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche.

La Direction de santé publique rappelle qu’il est possible d’obtenir plus de renseignements en communiquant avec Info-Santé en composant le 8-1-1, et le 9-1-1 en cas d’urgence.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Accident sur la 138 à Gallix : la circulation reprend en alternance

AquaBoréal à Baie-Trinité : prochaine étape, informer le public

Un livre révèle les intentions d’un Port-Cartois accusé de menace de tuerie dans une école

Lire également

Accident sur la 138 à Gallix : la circulation reprend en alternance

Consulter la nouvelle

AquaBoréal à Baie-Trinité : prochaine étape, informer le public

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord