Secteur B.E.S.T. : il va faire chaud jusqu’à jeudi

La santé publique indique qu’une période de chaleur accablante est en cours depuis aujourd’hui et devrait se poursuivre jusqu’au 13 août.

Les municipalités du secteur B.E.S.T. excluant Les Escoumins sont concernées, soit Sacré-Cœur, Tadoussac et Les Bergeronnes.

Une baisse des températures est à prévoir à compter de jeudi, et la Direction de santé publique de la Côte-Nord tient à rappeler de rester vigilant en période de chaleur accablante.

« Certaines personnes sont plus à risque de développer des complications, notamment les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes effectuant un travail physique exigeant à l’extérieur », explique le conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord Jean-Christophe Beaulieu par voie de communiqué.

La direction de santé publique de la Côte-Nord recommande à la population de diminuer l’exposition à la

chaleur :

En buvant beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif. Suivre les indications d’un professionnel de la santé concernant la quantité de liquide à boire, s’il y a lieu;

En passant quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais;

En prenant une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou en se rafraîchissant la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;

En réduisant les efforts physiques, plus particulièrement dans les moments les plus chauds de la journée;

En fermant les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille;

En ventilant si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche.



La Direction de santé publique rappelle qu’il est possible d’obtenir plus de renseignements en communiquant avec Info-Santé en composant le 8-1-1, et le 9-1-1 en cas d’urgence.