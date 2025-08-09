CHRONIQUE | Un 12 août bien de chez nous

Le 12 août, pourquoi ne pas franchir la porte d’une librairie, visiter une bibliothèque, ou même commander un ouvrage d’un auteur nord-côtier en ligne ? Peu importe le moyen, l’important est de choisir un livre d’ici, un livre de chez nous. Parce que la Côte-Nord, ce n’est pas seulement un lieu que l’on habite, c’est aussi une voix que l’on écrit.

Chaque 12 août, les librairies québécoises résonnent d’un message simple et puissant : « J’achète un livre québécois ». Ce mouvement citoyen, né en 2014, invite les lecteurs de partout au Québec à découvrir ou redécouvrir la richesse de notre littérature nationale.

Et ici, sur la Côte-Nord, nous avons de quoi être fiers : les plumes d’ici contribuent pleinement à ce foisonnement culturel. Lire local, c’est aussi lire nord-côtier.

Parmi les auteurs originaires de la Côte-Nord qui font rayonner notre territoire, Camille Bouchard de Forestville en est un prolifique. Avec plus de 100 romans à son actif, il continue de ravir les amateurs de lecture jeunesse.

Depuis le 30 juillet, son nouvel ouvrage intitulé Vert comme l’enfer est disponible en librairie. Il nous transporte dans la forêt amazonienne, là où quatre enfants ont vécu seuls pendant 40 jours après un écrasement d’avion. L’auteur, qui voue une passion aux faits historiques, raconte l’histoire en détail. Le livre est recommandé aux 12 ans et plus.

D’autres écrivains mettent en valeur la culture autochtone. C’est le cas Naomi Fontaine de Uashat qui publie son quatrième roman le 6 août. Eka ashate – Ne flanche pas rassemble les voix des aînés. Histoires, mémoires et vécus tissent une manière de résister propre aux Innus.

« La mère-courage apprend à la narratrice, sa fille, la force de son peuple qui souffre, vit, rit et regarde demain, sereinement », dévoile la description du roman qui risque de plaire à tous ceux qui veulent s’imprégner des valeurs des Premières Nations.

La Côte-Nord est reconnue pour ses magnifiques paysages naturels et ses grands espaces propices à l’émerveillement. Guillaume Hubermont l’a bien laissé transparaître dans son tout premier livre Côte-Nord – Une visite guidée sur la 138, sorti le 23 avril 2025.

En cette période estivale où la région a la cote auprès des touristes, je l’ai vu défiler à de nombreuses reprises sur mes réseaux sociaux. Plusieurs l’ont utilisé comme guide touristique, mais on peut aussi y découvrir une véritable lettre d’amour de l’auteur pour sa région d’adoption.

Dans les pages de nos journaux, nous consacrons de l’espace à nos auteurs de la Côte-Nord. Oui, pour faire connaître leur travail, mais aussi pour donner une place à la culture d’ici. Qu’un écrivain soit connu ou moins connu, ses ouvrages et ses histoires vous parleront ou vous toucheront certainement chers lecteurs.

Et bien sûr, les librairies et bibliothèques de la Côte-Nord regorgent de trésors d’auteurs d’ici : pensez à revisiter les ouvrages de Joséphine Bacon, Gilles Vigneault, Marie-Ève Hudon, ou encore à feuilleter les publications des Libraires pour découvrir les nouveautés.

Acheter un livre québécois, c’est poser un geste concret pour notre culture. En lire un écrit sur la Côte-Nord, c’est s’enraciner dans notre histoire, notre territoire et nos imaginaires.