Claudine Roussel entame son nouveau mandat au CJE de la Haute-Côte-Nord

La nouvelle directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel, est entrée en action à son nouveau poste, plus déterminée que jamais à faire rayonner l’organisme à travers la région.

Les dossiers s’empilent sur le bureau de la nouvelle directrice générale du CJE, mais celle-ci en a l’habitude.

Le nom de Claudine Roussel a longtemps résonné à la station de radio CHME d’Essipit, dont elle a géré la direction pendant près de 18 ans.

Cette dernière vient tout juste de prendre les rênes de la direction à l’organisme communautaire, qui a pour mandat d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 15 à 35 ans de la région dans leurs démarches d’insertion.

La mission de l’organisme basé aux Bergeronnes lui parle particulièrement.

« La mission du CJE pour les jeunes est encore méconnue, et c’est vraiment essentiel pour la jeunesse », affirme-t-elle en entrevue avec le Journal.

Un organisme en santé

L’ancienne directrice générale Hélène Simard a œuvré pendant près de 10 ans à faire connaître les services de l’organisme et occuper une place de choix pour l’employabilité en Haute-Côte-Nord.

Elle a également légué un organisme en très bonne santé financière, avec des budgets établis pour les trois prochaines années.

Les événements qui ont généré des tornades de traits de crayon aux agendas vont rester, comme les mini-colloques de la persévérance scolaire, les soupers interculturels et les différentes activités d’intégration.

L’équipe est aussi pratiquement complète, avec l’arrivée d’un agent d’intégration en immigration dans quelques semaines et une nouvelle agente Place aux Jeunes qui a pris la place que Mme Roussel occupait avant de se charger de la direction.

« Ce que je trouve le plus positif et intéressant, c’est l’expérience collective de l’équipe du CJE. Chacune a l’expérience du carrefour, de leur programme et des jeunes de la région », indique-t-elle.

Une planification stratégique attendue

Le premier gros dossier pour la nouvelle directrice sera d’entamer une planification stratégique afin de déterminer où l’organisme veut aller.

Bien qu’il n’y ait pas de date de prévue, Claudine Roussel ne cache pas que ce processus sera « très important ».

« On veut voir de quelle façon on peut donner les services et aussi comment on peut faire aboutir nos projets. Les possibilités sont grandes, mais le danger, c’est aussi de s’éparpiller », mentionne-t-elle.

La directrice se compare à une cheffe d’orchestre, qui fait le lien entre les différents employés et leurs mandats respectifs.

« Je peux entendre une fausse note, mais je ne peux pas te dire comment jouer du violon. L’important pour moi, c’est d’accompagner l’équipe, qui sont tous des gens d’expérience », illustre-t-elle.

Mme Roussel indique que mise à part la planification stratégique qui solidifiera les actions du CJE, son site web sera modernisé pour bien répondre aux besoins de la clientèle.

« On a de belles choses dans les cartons », promet-elle.

