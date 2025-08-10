Des randonneurs au service de la nature à Forestville

Chantal Morency et Guy Ouellet de Forestville sont deux randonneurs aguerris sur la 1re Avenue, près du camping de la Baie-Verte.

Chaque année, en réalisant leur randonnée quotidienne, ils prennent le temps de ramasser les déchets qu’ils trouvent sur leur chemin. Impossible de calculer le nombre de kilos qu’ils ont ramassé au fil des années, mais pour eux, il est important de préserver l’environnement.

Malgré la sensibilisation, les dépotoirs clandestins sont encore présents à Forestville et partout sur la Côte-Nord.

Ce sont des gestes comme ceux des deux randonneurs qui permettent de conserver la beauté de la nature.