Deux Nord-Côtiers excellent au Championnat québécois d’athlétisme

Une dizaine de jours après leur participation aux Jeux du Québec, les Nord-Côtiers Cayden Anderson (Saint-Augustin) et Hugo Robert (Baie-Comeau) s’attaquaient au Championnat québécois U16 et U18.

Cayden Anderson a brillé lors de la compétition de cette fin de semaine à Laval. Il a été sacré champion chez les U18 au lancer du marteau (37,58 m), au lancer du javelot (49,67 m) et au 3 000 m marche (18 min 40 s.) De plus, il a décroché la médaille d’argent au lancer du disque (42,59 m).

Quant à Hugo Robert, d’âge cadet, et qui était surclassé aux Jeux du Québec, il s’est illustré chez les U16. Il a obtenu la deuxième place au 2 000 m (6:32) et au saut en hauteur (1 m 45). Sur 1 200 m, il a pris la sixième position avec un temps de 3:48.