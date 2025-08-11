L’indice de feu monte en flèche

Par Emelie Bernier 3:15 PM - 11 août 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Pensez-y bien avat d'allumer un feu... Les risques d'incendie de forêt sont réels. Image par István Asztalos de Pixabay

Les prochains jours seront chauds et secs et toutes les régions de la rive nord du fleuve Saint-Laurent verront l’indice de feu qui les concerne grimper. La SOPFEU rappelle d’être extrêmement prudent non seulement en forêt, mais également à proximité des zones habitées. 

En ce lundi 11 août, l’indice de feu est déjà très élevé dans le secteur Forestville-Labrieville. La SOPFEU annonce toutefois que celui-ci sera extrême demain 12 août, avant de redevenir très élevé mercredi.

Pour Baie-Comeau/Manicouagan, le statut passera d’élevé lundi à très élevé mardi et mercredi.

Pour Sept-Îles et les environs, le risque est présentement modéré, mais il grimpera à élevé mercredi.

Dans Charlevoix, l’indice, actuellement très élevé, sera extrême mercredi.

Dans le cas d’un risque d’incendie modéré à élevé, peut-on lire sur le site de la SOPFEU, la situation présente des défis de contrôle lors des opérations au sol. Il est recommandé d’éviter d’allumer un feu si le vent excède 20 km/h. Un indice est très élevé implique quant à lui un risque d’incendie de haute intensité, avec embrasement partiel ou total des cimes, dépassant la capacité d’intervention des équipes au sol.

La SOPFEU indique de n’allumer des feux que dans des installations munies d’un pare-étincelles en cas d’indice très élevé.

En cas d’indice extrême, on évoque plutôt un « risque d’incendie de cimes à haute intensité se propageant rapidement et pouvant devenir incontrôlable. »

Dans ce cas, aucun feu n’est recommandé, qu’on parle de feux de camp, de feux d’artifice, de lanternes volantes ou autre.

Le calcul de l’indice de danger d’incendie considère plusieurs paramètres dont l’indice Forêt-Météo (IFM) qui prend en compte l’inflammabilité des débris en surface et le niveau de sécheresse du sol, notamment.

Des mises à jour quotidiennes sont disponibles sur le site de la SOPFEU.

8 feux sont présentement actifs au Québec, mais aucun dans le territoire susmentionné.

