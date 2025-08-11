Chaleur : pêche fermée sur la Bec scie à Anticosti

Les faibles précipitations et les températures élevées poussent la Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti à fermer la pêche sur la rivière Bec Scie pour le reste de la saison.

« Compte tenu des très faibles précipitations que nous avons reçues dernièrement et que cette tendance semble se maintenir pour les prochaines semaines, il a été décidé de fermer la pêche sur la Rivière Bec Scie pour le restant de la saison 2025. Nous espérons, par cette action, minimiser un peu les impacts négatifs sur la population de poissons de la Rivière et favoriser la qualité de la pêche des années futures », peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur général de la pourvoirie, Louis Royer.

La pourvoirie gère les droits d’accès pour 2 rivières et 5 lacs sur Anticosti. Les droits d’accès sont attribués quotidiennement. Ainsi, nul remboursement ne sera nécessaire. Il est toujours possible d’acheter des droits de pêche quotidiens pour les autres plans d’eau.

Les effets de la chaleur et de la baisse du niveau de l’eau sur le saumon atlantique sont connus. Un projet pilote sur la pêche en eau chaude est d’ailleurs en cours depuis quelques années en collaboration avec le ministère de l’Environnement. Celui-ci a notamment pour but de faciliter l’application règlementaire de mesures comme la fermeture de rivières, rappelle Myriam Bergeron, directrice générale de la Saumon Québec.

« La température idéale pour le saumon l’été, c’est entre 14 et 18 degrés. À partir du moment où ça dépasse les 20 degrés, on regarde. À 23 degrés, le drapeau rouge est levé », indique Mme Bergeron.

Plusieurs paramètres entrent toutefois en ligne de compte, notamment la durée dans le temps des épisodes de chaleurs.

« Le problème, ce sont les températures chaudes de façon soutenue. Quand les nuits sont fraîches, on sait que le saumon peut se reposer. Ça fait partie de la dynamique naturelle d’avoir des épisodes de chaleur », précise la d.g. de Saumon Québec.

L’occurence des épisodes a tendance à augmenter avec les changements climatiques.

« Oui, on vit plus souvent des canicules, mais ça ne veut pas dire que c’est systématique chaque année. La variabilité demeure. Les canicules ont toujours existé, mais elles seront surement être plus fréquentes, plus longues, de là l’importance de protéger les processus hydriques qui permettent aux rivières de se réguler. On devra faire face à ça et le saumon en a bien besoin pour sa pérennité », conclut Myriam Bergeron.

La pourvoirie Lac Geneviève n’est pas le seul gestionnaire de rivière à adopter cette position prudente. Dans Charlevoix, notamment, la pêche a été interrompue pour une durée indéterminée sur la Rivière Malbaie.