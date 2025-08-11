Chaleur : pêche fermée sur la Bec scie à Anticosti

Par Emelie Bernier 12:38 PM - 11 août 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Des craintes sont émises quand au taux de survie des saumons remis à l'eau lorsque l'eau de surface est très chaude. Photo courtoisie FQSA

Les faibles précipitations et les températures élevées poussent la Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti à fermer la pêche sur la rivière Bec Scie pour le reste de la saison.

« Compte tenu des très faibles précipitations que nous avons reçues dernièrement et que cette tendance semble se maintenir pour les prochaines semaines, il a été décidé de fermer la pêche sur la Rivière Bec Scie pour le restant de la saison 2025. Nous espérons, par cette action, minimiser un peu les impacts négatifs sur la population de poissons de la Rivière et favoriser la qualité de la pêche des années futures », peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur général de la pourvoirie, Louis Royer. 

La pourvoirie gère les droits d’accès pour 2 rivières et 5 lacs sur Anticosti. Les droits d’accès sont attribués quotidiennement. Ainsi, nul remboursement ne sera nécessaire. Il est toujours possible d’acheter des droits de pêche quotidiens pour les autres plans d’eau. 

Les effets de la chaleur et de la baisse du niveau de l’eau sur le saumon atlantique sont connus. Un projet pilote sur la pêche en eau chaude est d’ailleurs en cours depuis quelques années en collaboration avec le ministère de l’Environnement. Celui-ci a notamment pour but de faciliter l’application règlementaire de mesures comme la fermeture de rivières, rappelle Myriam Bergeron, directrice générale de la Saumon Québec.

« La température idéale pour le saumon l’été, c’est entre 14 et 18 degrés. À partir du moment où ça dépasse les 20 degrés, on regarde. À 23 degrés, le drapeau rouge est levé », indique Mme Bergeron.

Plusieurs paramètres entrent toutefois en ligne de compte, notamment la durée dans le temps des épisodes de chaleurs.

« Le problème, ce sont les températures chaudes de façon soutenue. Quand les nuits sont fraîches, on sait que le saumon peut se reposer. Ça fait partie de la dynamique naturelle d’avoir des épisodes de chaleur », précise la d.g. de Saumon Québec.

L’occurence des épisodes a tendance à augmenter avec les changements climatiques. 

« Oui, on vit plus souvent des canicules, mais ça ne veut pas dire que c’est systématique chaque année. La variabilité demeure. Les canicules ont toujours existé, mais elles seront surement être plus fréquentes, plus longues, de là l’importance de protéger les processus hydriques qui permettent aux rivières de se réguler. On devra faire face à ça et le saumon en a bien besoin pour sa pérennité », conclut Myriam Bergeron.

La pourvoirie Lac Geneviève n’est pas le seul gestionnaire de rivière à adopter cette position prudente. Dans Charlevoix, notamment, la pêche a été interrompue pour une durée indéterminée sur la Rivière Malbaie. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Un sédatif pour animaux de plus en plus détecté dans des drogues illégales

(PHOTOS) Une activité de simulation de sauvetage en mer organisée à Baie-Comeau

La vague de chaleur se poursuit au Québec, en Ontario et dans l’Atlantique

Lire également

Actualité

Un sédatif pour animaux de plus en plus détecté dans des drogues illégales

Consulter la nouvelle

(PHOTOS) Une activité de simulation de sauvetage en mer organisée à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord