(PHOTOS) Une activité de simulation de sauvetage en mer organisée à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 9:29 AM - 11 août 2025
Des membres de l'Unité de la Garde côtière auxiliaire canadienne de Baie-Comeau ont participé à des exercices de sauvetage en mer à Baie-Comeau. Photo courtoisie

L’unité 11 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC), située à Baie-Comeau, a organisé une série d’exercices de sauvetage en mer à la marina de Baie-Comeau en fin de semaine dernière. Des membres de Matane, Rimouski, Sept-Îles et Baie-Comeau y ont participé.

« L’objectif de cette activité était de mettre en pratique des scénarios de sauvetage d’hommes à la mer, ainsi que diverses compétences en matelotage et en récupération en situation d’urgence », explique Victor Hamel, responsable de l’activité.

Les participants ont d’abord été mis au défi de récupérer un homme à la mer lors d’une simulation réaliste, utilisant des techniques éprouvées de remorquage de bateau à l’épaule. « Ce fut une excellente occasion pour les membres de tester et d’améliorer leur coordination et leur rapidité en situation d’urgence », ajoute M. Hamel.

Ensuite, les exercices ont inclus la pratique du lancer de ligne de vie, une compétence essentielle pour assurer la sécurité des équipages en mer. Les manœuvres de matelotage ont aussi été mises en pratique, permettant de renforcer l’efficacité des interventions lors de missions de sauvetage.

Cette journée de formation a été rendue possible grâce au soutien logistique de la marina de Baie-Comeau. « Les participants ont également eu l’occasion de se régaler au restaurant St-James, partenaire de l’événement et le Club nautique de Baie-Comeau a fourni les installations pour les simulations », mentionne Victor Hamel.

L’activité s’est déroulée dans une ambiance dynamique et a permis de renforcer l’esprit d’équipe entre les différents groupes de l’unité, tout en améliorant leur préparation aux situations d’urgence en mer. C’est donc un bilan positif qui est dressé par les organisateurs.

« L’unité 11 GCAC Baie-Comeau remercie tous les partenaires impliqués et se réjouit de pouvoir continuer à offrir des formations de haute qualité à ses membres », conclut M. Hamel, reconnaissant.

Les participants ont pu tester et améliorer leur coordination et leur rapidité en situation d’urgence. Photo courtoisie

Des scénarios réalistes étaient proposés aux participants. Photo courtoisie

Une activité de récupération d’homme à la mer a été mise en pratique. Photo courtoisie

