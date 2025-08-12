Des arrestations après la découverte d’une arme prohibée dans un véhicule sur le boulevard Laure

Par Éditions Nordiques 2:37 PM - 12 août 2025
Poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Sept-Rivières. Photo archives

Deux individus ont été accusés d’avoir été en possession d’une arme prohibée après que leur véhicule ait été intercepté sur le boulevard Laure, à Sept-Îles.

C’est dans la soirée du 9 août, lors d’une patrouille de routine, que deux policières du poste principal de la MRC de Sept-Rivières ont intercepté un véhicule suite à une infraction au Code de la sécurité routière. Une arme de poing chargée a été découverte dans l’automobile et les trois occupants ont été immédiatement arrêtés.

Don-William Doucet-Galienne 33 ans et Alexandra Gallant 27 ans ont comparu le 10 août sous divers chefs d’accusation, notamment d’avoir été en possession d’une arme prohibée. Ils ont été gardés détenus pour la suite des procédures.

Pour ce qui est de la troisième personne arrêtée, le conducteur, il s’agit d’un homme de 51 ans. Il a été libéré pour la suite des procédures après avoir été interrogé par les enquêteurs.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

