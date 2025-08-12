La Sûreté du Québec ajoute deux suspects à la liste des fugitifs les plus recherchés

Par La Presse Canadienne 12:09 PM - 12 août 2025
Temps de lecture :

L'écusson de la Sûreté du Québec photographié le 10 septembre 2024 à Montréal. Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio sont recherchés activement. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Deux hommes soupçonnés de meurtre viennent d’être ajoutés à la liste des fugitifs les plus recherchés par la Sûreté du Québec.

Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio sont recherchés activement depuis une opération menée le 12 juin contre le crime organisé.

Philogène, qui est âgé de 38 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour meurtre prémédité en lien avec le décès de Charles-Olivier Boucher Savard, survenu à Montréal en 2021.

Tiberio, âgé de 52 ans, est pour sa part soupçonné d’avoir été impliqué dans le meurtre de Domenico Facchini et dans la tentative de meurtre de Vito D’Orazio en 2012 dans un café de Montréal.

La Sûreté du Québec demande à toute personne ayant des informations sur ces hommes de contacter sa Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264, ou de visiter le site fugitifsquebec.com pour faire un signalement.

Les renseignements fournis sont traités de façon confidentielle, a souligné le corps policier provincial.

Onze personnes soupçonnées d’être des membres importants de la mafia montréalaise et d’autres gangs ont été arrêtées lors de l’opération du 12 juin, dont Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’autre tordeuse qui sévit sur la Côte-Nord

Entrevue exclusive | Le PDG de la SAQ en tournée nord-côtière

Des pêcheurs de homards illégaux interceptés à Sept-Îles 

Lire également

L’autre tordeuse qui sévit sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Entrevue exclusive | Le PDG de la SAQ en tournée nord-côtière

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord