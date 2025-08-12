Myélome multiple : toute une communauté derrière la cause

Les quatre dernières éditions de la Marche Myélome multiple de Sacré-Cœur ont permis de remettre plus de 60 000 $ à la recherche sur ce type de cancer du sang incurable. La famille de Carole Desgagnés, atteinte de la maladie, ne s’attendait pas à une telle générosité de la population.

« Est-ce que nous sommes surpris ? Le mot est faible. Nous sommes impressionnés carrément. La générosité de notre communauté est exceptionnelle. On se connaît tous dans des petites places comme la nôtre, ça touche tout le monde et c’est là qu’on voit toute la différence », témoigne une des organisatrices de la Marche depuis les tout débuts, Marylise Bouchard.

Celle-ci a enfilé ses espadrilles tout comme sa sœur Sarah et d’autres membres de la famille de sa belle-maman, dont le diagnostic est tombé à Noël 2020. La première édition de la campagne de levée de fonds au profit de Myélome Canada s’est tenue l’année suivante, en septembre 2021.

« Ma belle-maman est extrêmement touchée, d’année en année. Elle n’en revient pas de voir comment notre petite communauté est si généreuse. Elle voit également que les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette cause », raconte Mme Bouchard.

Carole Desgagnés ressent un peu de gêne d’être mise à l’avant-plan, mais c’est la fierté qui emporte sur tout le reste. « Évidemment beaucoup de fierté envers nous tous qui organisons ça en soutien pour elle », rapporte la porte-parole de la Marche Myélome multiple de Sacré-Cœur.

La Marche Myélome multiple de Sacré-Cœur a récolté plus de 60 000 $ en quatre ans. Photo Stéphanie Hovington

Un nouveau médicament

À l’aube de la prochaine marche, Santé Canada vient d’approuver un médicament qui pourrait donner un nouvel espoir aux milliers de patients canadiens atteints de myélome multiple. Il s’agit de Blenrep, une nouvelle classe de médicament oncologique, qui permet de cibler et détruire les cellules cancéreuses sans s’attaquer aux autres cellules du corps.

Cette découverte démontre l’importance de financer la recherche de ce genre de maladie et la famille de Mme Desgagnés est fière d’y avoir contribué.

La Sacré-Coeuroise ne pourra toutefois pas en bénéficier puisque Blenrep est indiqué pour les adultes dont le cancer est réapparu ou n’a pas répondu au traitement après au moins quatre lignes de traitement antérieures.

« Comme ma belle-maman a très bien répondu à la greffe de cellules souches et à ces gros traitements de chimiothérapie et que le cancer n’est pas réapparu comme il était auparavant, les oncologues ne lui ont pas parlé de ce traitement puisqu’il ne correspond pas à sa situation dans le moment », explique Marylise Bouchard.

Cette dernière se réjouit qu’il puisse aider d’autres Canadiens. « C’est extrêmement motivant ! C’est justement pour cette raison qu’on fait la Marche, dans le but de trouver un jour le médicament qui fera des miracles pour les personnes atteintes. »

« Ça motive à poursuivre notre mission parce qu’évidemment, bien que les nouvelles sont bonnes, il reste encore beaucoup de chemin à faire ! Le cancer ne prend pas de répit alors nous non plus », ajoute-t-elle avec courage et détermination.

Pour le moment, l’état de santé de Carole Desgagnés est sous contrôle. Même si elle ne pourra jamais être en rémission, à moins de la découverte d’un traitement, les nouvelles sont bonnes.

« Elle doit prendre de la chimio en comprimé continuellement. Mais ça n’a quand même rien à voir avec la chimio intraveineuse qu’on lui donnait avant sa greffe de cellules souches. Pour l’instant, son myélome dort paisiblement dans son corps et il est bien maîtrisé », partage Mme Bouchard.

Mais rien n’empêche que tout peut basculement en un instant. « Elle a des cellules souches de prêtes à Québec si jamais son myélome vient à se réveiller », fait savoir sa belle-fille.

5e édition

La Marche Myélome multiple de Sacré-Cœur sera de retour le 6 septembre pour sa 5e édition. Les citoyens de la Haute-Côte-Nord et de tout le Québec sont invités à venir marche au profit de la recherche sur ce cancer méconnu et incurable.

Les organisatrices ne fixent pas d’objectif financier puisque “ chaque don compte, qu’il soit petit ou grand ”. Il y a plusieurs façons de contribuer à la cause sans nécessairement participer à la marche dans les rues de Sacré-Cœur.

“ On peut donner de différentes façons : venir déjeuner au Bouleau le 17 août, nous acheter des billets pour le gigantesque panier cadeau dès le 13 août, on peut aussi faire un don monétaire en communiquant avec nous ou on peut faire un don en ligne via la page de notre événement : Sacré-Cœur — Myeloma Canada | Myélome Canada ”, lance Marylise Bouchard.