(Mise à jour) L’homme de Baie-Comeau porté disparu est retrouvé
Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, est disparu. Photo courtoisie
Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, a été « retrouvé sain et sauf ». La Sûreté du Québec avait signalé sa disparition le 12 août à 17 h 20.
Il avait été vu pour la dernière fois le 7 aout dans le secteur de la rue Fafard à Baie-Comeau. Un peu plus d’une heure après le signalement de sa disparition, la SQ annonce avoir retrouvé l’homme.
