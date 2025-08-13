Forestville : l’ancienne station-service sera démolie

Dans un avenir rapproché, l’ancienne station-service située au 12, route 138 est à Forestville sera chose du passé. La Ville de Forestville va de l’avant avec la démolition de l’immeuble.

Rappelons que la Ville est devenue propriétaire de cet immeuble en date du 25 novembre 2024 par acte de vente dans le cadre d’une procédure sous contrôle de justice.

« On parle de l’ancienne station-service désaffectée qui présente des enjeux de sécurité, de salubrité et d’esthétisme. On veut procéder à sa démolition », a fait savoir la mairesse Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 12 août.

Pour ce faire, un appel d’offres sur invitation a été lancé pour la démolition du bâtiment, mais aussi la disposition de l’ensemble des rebuts.

« Malgré les invitations lancées, une seule soumission conforme a été reçue, soit celle de l’entreprise Transport R. Lamarre et Fils au montant de 48 260 $ incluant les taxes. Cette soumission a été jugée conforme après analyse pour le service concerné », a dévoilé Mme Anctil.

Les élus ont donc accepté la soumission et veulent procéder le plus rapidement possible aux travaux. « Ça fait déjà un moment qu’on souhaite améliorer le visuel et l’emplacement de ce site-là », a témoigné la mairesse.

Qu’adviendra-t-il du terrain ?

Une fois la station-service démolie et les déchets disposés, le conseil municipal étudiera les différentes options quant à l’avenir du terrain, tout de même bien situé sur la route 138.

« On verra si on peut avoir des subventions. Est-ce le terrain sera à vendre, est-ce qu’on fera un parc ou un bâtiment quelconque ? On y va par étape. Pour le moment, c’est la démolition et l’aménagement du terrain », a divulgué Micheline Anctil.

Cette dernière rappelle qu’il y a des coûts rattachés à l’acquisition de l’immeuble et du terrain. « Ça nous a pris quand même un bon moment avec des procédures légales pour devenir propriétaire. Pour le moment, ça va rester un terrain non habité, mais le visuel va être meilleur », conclut-elle.