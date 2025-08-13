Forestville : un nouveau toit à la terrasse panoramique

Par Johannie Gaudreault 2:00 PM - 13 août 2025
Temps de lecture :

On aperçoit Claude Huard, président du comité des campeurs, et Linda Tremblay, responsable du camping municipal, lors de l'inauguration du gazebo, le 8 août. Photo Johannie Gaudreault

La terrasse panoramique installée sur le site du camping de la Baie-Verte à Forestville dispose maintenant d’un tout nouveau gazebo. 

C’est le comité des campeurs saisonniers qui a réalisé des activités de financement afin de se doter de cette infrastructure pratique pour organiser des soupers et des soirées communautaires.

L’inauguration s’est déroulée le 8 août en présence du comité, des campeurs et de la population. Une soirée musicale avec Milaine Charron a permis d’inaugurer le nouveau gazebo comme il se doit.

L’infrastructure a été cédée à la Ville de Forestville, propriétaire du camping. Notons qu’elle est accessible à tous les citoyens et qu’une partie de la terrasse demeure sans toit.

