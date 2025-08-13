Longue-Rive : l’ancienne usine Kruger reprend vie
Alex Henry, Bastien Deschênes, Steeve St-Gelais, William Lebel, Éric Gagnon et Karl Gauthier lors de la signature de la convention. Photo Courtoisie
Une nouvelle entreprise de construction d’habitations modulaires a démarré ses opérations dans l’ancienne usine Kruger à Longue-Rive depuis le début du mois d’août.
Le groupe BNG Éco Modulaire est né d’une collaboration entre Boisaco, la coopérative forestière la Nord-Côtière et M. Éric Gagnon, qui ont signé une convention entre actionnaires pour le démarrage de l’entreprise.
La base de ses activités sera concentrée à l’ancienne usine de sciage Kruger dans le secteur de la Pointe-à-Boisvert, dont les bâtiments désertés depuis 2007 ont été cédés à la Municipalité.
La mission de l’entreprise est de concevoir et de produire des habitations modulaires durables et économiques à partir de matériaux locaux, et selon des pratiques à faible empreinte écologique.
« Ce projet est né d’un partenariat stratégique réunissant des acteurs clés de la Haute-Côte-Nord, désormais présents à toutes les étapes de la chaîne de valeur du bois : sylviculture, récolte, voirie, transport, transformation et construction », illustre le président du groupe BNG Éco Modulaire William Lebel.
Ce dernier fait valoir l’importance de cette approche car la nouvelle entreprise souhaite contribuer à répondre à la pénurie de logements en « offrant des solutions d’habitation modernes, accessibles et bien adaptées aux réalités des différentes communautés ».
Plus de détails dans l’édition papier du 20 août.
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.