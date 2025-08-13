Sortie de route sur la 138 à Longue-Rive
Photo archives
Une sortie de route est survenue sur la route 138 à Longue-Rive vers 17 h 35. Selon les premières informations, il y aurait des blessés.
La circulation est ralentie, mais pas bloquée.
Plus de détails à venir.
