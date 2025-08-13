Sortie de route sur la 138 à Longue-Rive

Par Johannie Gaudreault 6:24 PM - 13 août 2025
Une sortie de route est survenue sur la route 138 à Longue-Rive vers 17 h 35. Selon les premières informations, il y aurait des blessés.

La circulation est ralentie, mais pas bloquée.

Plus de détails à venir.

