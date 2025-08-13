Stéphane Waite de retour à Pessamit

Pour une troisième année consécutive, la communauté innue de Pessamit accueillera un camp de hockey spécialisé pour gardiens de but, une initiative rendue possible grâce à la collaboration entre Carl Bacon, entraîneur local, et nul autre que Stéphane Waite, ancien entraîneur de gardiens dans la Ligue nationale de hockey.

Offert du 29 au 31 août, le camp attire de jeunes athlètes de la Côte-Nord, bien au-delà des limites de Pessamit. « Cette année, on a décidé de prendre du monde extérieur et on a déjà quand même trois jeunes de Baie-Comeau qui sont inscrits et une jeune gardienne de Forestville », précise M. Bacon, lui-même entraîneur de gardiens dans le hockey mineur de la communauté.

Former avec cœur et expérience

Stéphane Waite, reconnu pour avoir entraîné des gardiens vedettes comme Corey Crawford et Carey Price, revient pour une troisième année consécutive.

Une fidélité qui en dit long, selon M. Bacon. « Il est fait pour travailler avec les autochtones », lance-t-il. « Ce qu’on voit de lui à la télé à RDS, c’est encore mieux quand on le voit ici dans l’action avec les jeunes. Il est très passionné. C’est ce que je recherchais pour quelqu’un qui vienne enseigner à nos jeunes », affirme Carl Bacon.

Le camp, d’une durée de trois jours, inclura des séances sur glace et hors glace, avec une attention particulière portée au développement des jeunes évoluant en simple lettre.

« Un jeune qui goal dans le A, B ou le C a autant le droit d’avoir un entraîneur de gardien de but que celui qui garde les buts dans le double », souligne-t-il, reprenant une philosophie chère à Waite.

Un enjeu d’équité local

Selon Carl Bacon, les jeunes autochtones faisant face à des obstacles particuliers, l’accès à des ressources spécialisées devient essentiel.

« Déjà qu’un jeune joueur autochtone, c’est dur de jouer dans des camps de hockey double lettre, imaginez un entraîneur autochtone, c’est encore plus dur », souligne-t-il, évoquant les défis propres aux entraîneurs de la région.

« On est encore dans la mentalité de dire qu’une ressource externe peut faire encore mieux que la job », ajoute-t-il, en parlant de la perception générale dans le milieu du hockey, et non de la venue de Stéphane Waite qu’il considère comme un modèle inspirant.

D’ailleurs, le fait de pouvoir apprendre auprès de M. Waite depuis trois ans fait aussi partie de ses acquis comme entraîneur de gardien de but. Il souhaite qu’une ouverture dans le domaine du hockey se fasse sentir.

Une opportunité à saisir

En accueillant de jeunes de l’extérieur, le camp offre aussi une porte d’entrée vers la découverte de la communauté de Pessamit. « Il y a des familles qui n’ont pas les moyens d’aller à Montréal ou à Québec, mais nous autres, ici, sur la Côte-Nord, on a la chance d’avoir Stéphane Waite », insiste l’organisateur, fier de cette offre locale de qualité.

Avec une participation annuelle oscillant entre 10 et 12 gardiens, l’équipe organisatrice espère voir ce nombre croître.