Feu de fôret aux Escoumins : la circulation est rétablie

Par Renaud Cyr 3:21 PM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Le feu n'a pas eu le temps d'être dangereux. Photo SOPFEU

Un petit feu de broussailles a fait plus de peur que de mal aux Escoumins en début d’après-midi.

La porte-parole de la Sûreté du Québec Nancy Fournier indique que les pompiers ont été dépêchés sur place, et que la circulation auparavant en alternance est revenue à la normale au kilomètres 624 de la route 138 aux Escoumins.

De son côté la conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU Isabelle Gariépy fait savoir qu’il s’agissait d’un « petit » feu.

« C’est un feu qui a été causé par la foudre, et il y a encore quelques travaux à faire par nos équipe même si il est éteint », révèle-t-elle.

Le feu s’est étendu de moins d’un hectare en superficie avant d’être maîtrisé.

