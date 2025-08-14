Le Festival country des Nord-Côtiers lance ses festivités ce soir

C’est à Chute-aux-Outardes que se tiendra la 15e édition du Festival country des Nord-Côtiers du 14 au 16 août. Les festivaliers auront droit à 17 spectacles en trois jours.

Pour commencer, Denis Lepage sera le premier à monter sur scène ce soir. Il sera suivi de Nicole Dumont, Christian Lemieux et du groupe de musique autochtone de Pessamit, Petapan.

Vendredi, les concerts débuteront à 13 h avec Martial Caron, chanteur de la région. À 14 h, place au spectacle hommage à Shania Twain avec le duo Nancy et JF qui réinterprétera les grands hits de la reine du country pop. DJ Reno Ross fera quant à lui danser les spectateurs.

En soirée, à 20 h, Dan Roy se présentera sur scène tout juste avant Dani Daraîche, Dan Daraîche (participant à La Voix en 2024), et David Bernatchez.

Samedi, plusieurs représentations sont également à l’affiche : Pat Gallant, Dan Desbiens, Syl Dan, Katty Bessette et Mario Paquet. C’est CCR Reborn qui conclura cette 15e édition du festival country. La foule pourra entendre les succès de ce groupe légendaire des années 60-70, dont Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Down on the Corner, Suzie Q, Bad Moon Rising et plus encore.

Les billets seront en vente à la billetterie du festival. Un forfait pour les trois jours est aussi offert.