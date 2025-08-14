Le rappeur lié au BFM et recherché pour une agression à Maliotenam arrêté

Par Éditions Nordiques 1:52 PM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Photo archives, Alexandre Caputo

David Bouchard-Michel, alias le rappeur « Mizery », a été arrêté à Québec, a annoncé la Sûreté du Québec. L’homme relié au Blood Family Mafia (BFM) était recherché en lien avec une agression survenue à Maliotenam, le 21 juillet.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et l’Escouade nationale de répression du crime organisé ont procédé à l’arrestation de l’homme de 40 ans, mercredi soir. 

Il devait comparaître au palais de justice de Québec, jeudi, pour faire face à des accusations de séquestration, d’agression armée, d’inflictions de lésions corporelles, de port d’arme dans un dessin dangereux, de possession d’une arme à feu prohibée ou a autorisation restreinte avec des munitions sans autorisations, ou permis de braquage d’arme à feu et de harcèlement criminel. 

Trois autres individus avaient déjà été arrêtés en lien avec cette affaire d’agression, soit Shannon Régis 46 ans, Yoan Therrien, 30 ans, et finalement Guy Lebrun, 50 ans.

