Saisie de méthamphétamine et de cocaïne sur la route 138

Par Félix Chouinard 4:21 PM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Photo archive

Dans la nuit du 10 au 11 août, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix ont intercepté un véhicule qui circulait sur la route 138. À bord du véhicule, ils ont trouvé plus de 5300 comprimés de méthamphétamine ainsi que plus de 1,5 kg de ce qu’ils pensent être de la cocaïne.

Dans véhicule se trouvaient trois hommes originaires Sept-Îles : Gabriel Thibeault (22 ans), Alexandre Gabriel Gagnon (27 ans) et Bobby Deraspe Duguay (39 ans).  Aucun des trois hommes ne possédait de permis de conduire valide lors de l’interpellation par les policiers.

Les trois hommes ont comparu par vidéoconférence devant le palais de justice de La Malbaie.

Pour l’instant, les autorités ne savent pas si les individus interpellés sont reliés à la guerre des stupéfiants actuellement en cours.

Gabriel Thibeault et Alexandre Gabriel Gagnon ont été libérés en attendant la suite de l’enquête alors que Bobby Deraspe Duguay demeure détenu jusqu’à son enquête de remise en liberté.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le rappeur lié au BFM et recherché pour une agression à Maliotenam arrêté

Chute-aux-Outardes : trois mineurs arrêtés pour conduite dangereuse en motocross

Altercation à Longue-Rive : un homme blessé par balles

Lire également

Actualité

Le rappeur lié au BFM et recherché pour une agression à Maliotenam arrêté

Consulter la nouvelle

Chute-aux-Outardes : trois mineurs arrêtés pour conduite dangereuse en motocross

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)