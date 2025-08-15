Agression armée à Longue-Rive : un suspect arrêté

Le suspect qui était recherché par les policiers en lien avec l’altercation armée qui a eu lieu à Longue-Rive le 14 août a finalement été arrêté.

La Sûreté du Québec confirme qu’il s’agit d’un homme de 40 ans. « Il a été arrêté hier vers 15 h alors qu’il se déplaçait à pied sur la route 172 à Sacré-Coeur », divulgue la porte-parole Élizabeth Marquis.

L’homme demeure détenu jusqu’à sa comparution. « L’enquête est toujours en cours », affirme Mme Marquis.

