Flexigolf fait escale à Forestville avec l’épisode 9 de Sur la route des golfs

L’équipe de Flexigolf a posé ses caméras à Forestville cette semaine dans le cadre du neuvième épisode de sa série Sur la route des golfs. Le tournage s’est déroulé au Golf Le Méandre, un parcours de neuf trous bien connu des amateurs de la Côte-Nord.

Conçu par l’architecte Darrell Huxham, le terrain se distingue par ses larges allées, ses vastes verts et ses dénivellations marquées. Bien qu’il s’agisse d’un neuf trous, sa distance totale de 6 786 verges en fait un défi de taille, apprécié des golfeurs qui aiment rejouer le parcours pour améliorer leur pointage.

L’équipe de Flexigolf a également profité de son passage pour mettre en valeur les attraits de Forestville. La municipalité est reconnue pour ses 12 kilomètres de plage, ses sentiers de randonnée et la possibilité de pratiquer la pêche à la ZEC de Forestville.

L’accueil de Jude Brousseau et de son équipe au club de golf a été souligné par la production. L’épisode consacré au Golf Le Méandre permettra de faire découvrir ce parcours nord-côtier aux amateurs de golf d’ailleurs au Québec.