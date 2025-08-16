Forestville : les sentiers pédestres ont besoin d’amour

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 16 août 2025
La Ville de Forestville a octroyé un contrat aux Aménagements Nordiques de Baie-Comeau pour l'élagage des sentiers pédestres. Photo Johannie Gaudreault

Après les plaintes de plusieurs citoyens, les sentiers pédestres retrouveront leurs plus beaux atours à Forestville. 

En séance municipale le 12 août, les élus ont donné un contrat à l’entreprise Les Aménagements Nordiques de Baie-Comeau afin de remettre en état ces chemins de randonnée qui sont utilisés par les citoyens et les touristes.

« Le défi, c’est d’avoir des gens qui sont capables d’opérer des débroussailleuses et disposer des déchets qu’ils vont créer », a soutenu la mairesse Micheline Anctil. 

L’entreprise experte dans le domaine se mettra en action au cours des prochaines semaines. « Je ne sais pas s’ils auront le temps de faire la totalité des sentiers, mais on va tenter d’en faire le plus possible afin de dégager les sentiers. La végétation referme les sentiers assez rapidement », a précisé l’élue.

Mme Anctil admet que les sentiers pédestres n’ont pas été entretenus comme il se doit. « Au cours des dernières années, il y a des travaux d’entretien qui auraient été nécessaires qui n’ont pas été réalisés. On va être en étape de récupération et d’aller de l’avant pour les entretenir davantage », a-t-elle témoigné.

Selon cette dernière, les sentiers de randonnée sont un « lieu important durant toutes les saisons ». « C’est important que ces sentiers-là répondent aux besoins, que ce soit pour la signalisation ou le bon entretien. Au cours des prochaines semaines, on va porter une attention particulière aux sentiers pédestres », a-t-elle réitéré. 

La Ville a tenté de trouver des ressources à proximité afin de réaliser le travail, mais sans succès. « Il n’y a pas d’employés possibles et il n’y a pas d’entreprise. Ça prend quand même des gens qui sont qualifiés pour travailler avec la machinerie en cas d’accident », a indiqué la mairesse.

C’est pour cette raison que les élus se sont tournés vers l’entreprise baie-comoise spécialisée dans le domaine. « J’espère que ça va apporter satisfaction à nos citoyens », conclut Micheline Anctil.

Les travaux commenceront dans les prochaines semaines. Photo Johannie Gaudreault

