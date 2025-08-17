Les vols d’Air Canada reprennent dimanche, après l’intervention du fédéral

Par La Presse Canadienne 8:23 AM - 17 août 2025
Temps de lecture :

Une zone d'enregistrement des bagages vide d'Air Canada est visible alors que les agents de bord d'Air Canada sont en grève à l'aéroport international Montréal-Trudeau, le samedi 16 août 2025. Photo LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Air Canada a annoncé son intention de reprendre ses vols dimanche, après l’intervention du gouvernement fédéral qui a ordonné un arbitrage exécutoire pour mettre fin à la grève des agents de bord survenue la veille. 

La compagnie aérienne a indiqué, dans un communiqué diffusé dimanche matin, que les premiers vols reprendront dimanche soir, mais qu’il faudra plusieurs jours avant que ses activités ne reviennent à la normale.

«Au cours de ce processus, certains vols seront annulés au cours des sept à dix prochains jours, jusqu’à ce que l’horaire soit stabilisé», a précisé l’entreprise. 

Air Canada affirme avoir reçu l’ordre du Conseil canadien des relations industrielles de reprendre ses activités et de faire en sorte que les agents de bord reprennent leurs fonctions avant 14 h.

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, a ordonné samedi à la compagnie aérienne et à ses agents de bord de reprendre leurs activités, mettant fin à une grève et à un lock-out après moins de 12 heures.

Air Canada rapporte que l’arrêt de travail a entraîné la suspension de plus de 700 vols. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les agents de bord, a accusé la ministre Hajdu d’avoir cédé aux demandes d’Air Canada.

La composante d’Air Canada du SCFP, qui représente plus de 10 000 agents de bord de la compagnie aérienne, avait annoncé samedi que ses membres se rendaient sur les lignes de piquetage après avoir été incapables de conclure une entente de dernière minute avec l’employeur. Air Canada a mis ses agents de bord en lock-out environ 30 minutes plus tard en raison de la grève.

