Randonnée Vélo Santé Alcoa : 105 cyclistes pédaleront sur la route 138

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 17 août 2025
Temps de lecture :

Des cyclistes pédaleront sur la route 138 entre Sacré-Coeur et Baie-Trinité du 22 au 24 août. Photo Randonnée Vélo Santé Alcoa

De Sacré-Coeur à Baie-Trinité, vous pourrez croiser des pelotons de cyclistes sur la route 138 du 22 au 24 août. Ils seront 105 à pédaler pour l’amélioration des soins de santé régionaux.

Ce sera la 21e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui couvre également le secteur de la Haute-Côte-Nord. 

Chaque cycliste participant s’engage à remettre un montant minimum de 1 500 $ à la cause, ce qui portera le montant total amassé à 157 500 $.

L’objectif de cette année est fixé à 177 480 $ et il est déjà atteint à 86 % au moment d’écrire ces lignes. Rappelons que l’an dernier, le cap des 200 000 $ a été dépassé.

Depuis 21 ans, ce sont 2,6 millions de dollars qui ont été investis dans le réseau de santé local grâce à la Randonnée.

Cette année, l’argent récolté permettra la réalisation de projets prioritaires, dont l’achat d’un rhinolaryngoscope portatif pour l’urgence et un système de coloscopie guidée par imagerie (ScopeGuide).

Un projet majeur d’aménagement de la cour intérieure de l’unité de psychiatrie à Baie-Comeau est également prévu afin de favoriser le rétablissement en offrant un espace apaisant, propice à la détente et aux thérapies extérieures.

Du côté des services en dépendance, les infrastructures désuètes feront peau neuve. Les usagers bénéficieront d’équipements sportifs neufs et de nouveaux espaces extérieurs mieux adaptés à la réinsertion.

Le président d’honneur 2025, Simon D’Auteuil, incarne cet engagement. « Le vélo a changé ma vie, m’a redonné confiance. Aujourd’hui, je pédale pour redonner à ceux qui traversent des épreuves, surtout en santé mentale », a-t-il confié lors du lancement de la Randonnée 2025 en avril.

Le président d’honneur de la Randonnée Vélo Santé Alcoa 2025, Simon D’Auteuil, lors de la Randonnée du président le 2 juillet. Photo Randonnée Vélo Santé Alcoa

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La loi C-5 vue par d’ex-leaders autochtones qui ont vécu la saga Trans Mountain

Un homme de 22 ans est décédé après une agression armée à Montréal

Les vols d’Air Canada reprennent dimanche, après l’intervention du fédéral

Lire également

Actualité

La loi C-5 vue par d’ex-leaders autochtones qui ont vécu la saga Trans Mountain

Consulter la nouvelle
Actualité

Un homme de 22 ans est décédé après une agression armée à Montréal

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord