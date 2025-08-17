Randonnée Vélo Santé Alcoa : 105 cyclistes pédaleront sur la route 138

De Sacré-Coeur à Baie-Trinité, vous pourrez croiser des pelotons de cyclistes sur la route 138 du 22 au 24 août. Ils seront 105 à pédaler pour l’amélioration des soins de santé régionaux.

Ce sera la 21e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui couvre également le secteur de la Haute-Côte-Nord.

Chaque cycliste participant s’engage à remettre un montant minimum de 1 500 $ à la cause, ce qui portera le montant total amassé à 157 500 $.

L’objectif de cette année est fixé à 177 480 $ et il est déjà atteint à 86 % au moment d’écrire ces lignes. Rappelons que l’an dernier, le cap des 200 000 $ a été dépassé.

Depuis 21 ans, ce sont 2,6 millions de dollars qui ont été investis dans le réseau de santé local grâce à la Randonnée.

Cette année, l’argent récolté permettra la réalisation de projets prioritaires, dont l’achat d’un rhinolaryngoscope portatif pour l’urgence et un système de coloscopie guidée par imagerie (ScopeGuide).

Un projet majeur d’aménagement de la cour intérieure de l’unité de psychiatrie à Baie-Comeau est également prévu afin de favoriser le rétablissement en offrant un espace apaisant, propice à la détente et aux thérapies extérieures.

Du côté des services en dépendance, les infrastructures désuètes feront peau neuve. Les usagers bénéficieront d’équipements sportifs neufs et de nouveaux espaces extérieurs mieux adaptés à la réinsertion.

Le président d’honneur 2025, Simon D’Auteuil, incarne cet engagement. « Le vélo a changé ma vie, m’a redonné confiance. Aujourd’hui, je pédale pour redonner à ceux qui traversent des épreuves, surtout en santé mentale », a-t-il confié lors du lancement de la Randonnée 2025 en avril.