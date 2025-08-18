Admissions record au Cégep de Baie-Comeau : plus de 800 étudiants attendus cet automne

Par Anne-Sophie Paquet-T. , Anne-Sophie Paquet-T. aptheriault@lemanic.ca 10:15 AM - 18 août 2025
Temps de lecture :

Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, se réjouit de l’augmentation record du nombre d’étudiants pour la rentrée 2025. Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau franchira un cap historique cet automne avec l’accueil de 811 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier, un sommet inégalé depuis plus de 20 ans.

Ces données représentent une hausse de 6,5 % par rapport à l’an dernier, soit 49 inscriptions supplémentaires. Parmi eux, 166 proviennent de l’étranger, dont 53 amorçant leur première année d’études.

De plus, à la formation continue, 52 nouvelles inscriptions à des attestations d’études collégiales (AEC) en ligne s’ajoutent aux 123 étudiantes et étudiants déjà en parcours.

Pour la directrice générale du Cégep, Manon Couturier, cette croissance soutenue illustre la vitalité et le rayonnement de l’établissement. « Encore cette année, la tendance se maintient : notre Cégep continue de déjouer les projections et de croître, preuve de sa capacité à se démarquer et à transformer les défis en occasions », affirme-t-elle par la voie de communiqué.

Nouveaux enseignants et projets étudiants

Afin de répondre à cette popularité grandissante, une dizaine de nouveaux enseignants viendront renforcer le corps professoral dès cet automne.

Malgré les contraintes budgétaires qui touchent le réseau collégial, l’établissement souligne avoir maintenu l’ensemble de ses 300 postes.

La rentrée est également marquée par diverses initiatives en soutien à la vie étudiante tel que l’amélioration des équipements de la salle d’entraînement, le retour du frigo communautaire et du garde-manger ainsi que l’achèvement prévu d’un centre technopédagogique modernisé d’ici la fin septembre.

