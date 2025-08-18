Altercation à Longue-Rive : une arme à air comprimé aurait été utilisée

C’est une arme à air comprimé qui aurait été utilisée lors de l’altercation entre deux hommes dans la quarantaine à Longue-Rive le 14 août.

Une source au courant des faits a mentionné au Journal que la victime n’a pas été atteinte par des projectiles d’armes à feu comme l’a divulgué la Sûreté du Québec la semaine dernière.

« C’est au conditionnel, précise toutefois la porte-parole Béatrice D’Orsainville. On dit que les projectiles s’apparentaient à ceux d’une arme à feu, mais ce n’est pas sûr à 100 %. »

L’enquête de la Division des crimes majeurs est toujours en cours. La SQ n’a pas confirmé que les balles reçues par le blessé provenaient d’une arme à air comprimé.

« Il s’est rendu à l’hôpital, mais il est sorti rapidement », indique notre source qui tenait à rétablir les faits.