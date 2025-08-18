Rimouski-Forestville : rencontre productive, mais rien n’est sûr 

Le dossier pour la relance de la traverse Rimouski-Forestville continue d’évoluer. C’est que rapporte la députée-ministre Maïté Blanchette Vézina, au terme d’une rencontre sur le sujet.

« J’ai discuté avec Forestville, Rimouski et l’organisme à but non lucratif (OBNL) créé pour la relance de la traverse. La rencontre a été très productive. Les partenaires sont mobilisés, nous avons travaillé sur des suggestions pour les aider au cheminement d’un projet de relance et je suis vraiment contente de pouvoir jouer mon rôle de députée-ministre pour que des projets porteurs puissent cheminer positivement. C’est ce que je vais continuer de faire, en travaillant avec les partenaires. »

Madame Blanchette Vézina précise que le projet sera déposé par la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, soit l’organisme à but non lucratif créé il y a deux ans pour la relance de la traverse. Pour cette raison, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur le moment où la relance pourrait aboutir.

Pas d’information pour 2026

« De notre côté, on travaille avec une étude, notamment pour le port de Rimouski, pour s’assurer d’avoir une compréhension précise du bateau qui pourrait accoster à Rimouski, avec les infrastructures actuelles que nous avons. Les choses avancent, mais il demeure que le projet va être déposé par la Corporation, lorsque cette dernière sera prête à le faire. »

Quant à savoir si elle a espoir que le tout se règle d’ici les prochaines élections provinciales, la réponse demeure la même. « Je n’ai pas cette information ».

L’entrepreneur rimouskois, Louis-Olivier Carré, des Entreprises Rilec, a présenté en juin un projet de relance de la traverse Rimouski-Forestville. Il demandait une aide financière de 7 M$ pour acheter un navire européen avec un capacité d’accueil de 300 passagers et 90 véhicules. Depuis 2022, les Rimouskois et les Forestvillois sont orphelins de transport maritime depuis l’arrêt des opérations du CNM Évolution.