Camp de sélection du Drakkar : intensité et engagement au rendez-vous

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 19 août 2025
Temps de lecture :

Le camp de sélection du Drakkar de Baie-Comeau se déroule du 16 au 22 août au Centre Henri-Desjardins. Photo Kassandra Blais

Les joueurs présents au camp de sélection du Drakkar cette semaine donnent leur 100%, ce qui réjouit l’entraineur-chef et directeur général de l’organisation, Jean-François Grégoire.

« Le niveau d’engagement et de compétition que les joueurs démontrent ici est au maximum. On voit beaucoup d’aptitudes », lance l’entraineur-chef. 

Ce dernier se réjouit aussi de voir un nombre élevé de joueurs au camp cette année. « C’est l’année où on en a le plus, j’ai 68 joueurs. Donc, beaucoup de candidats », dit-il.

Gégoire observe, depuis le début du camp le 16 août, que les joueurs démontrent une volonté de faire partie du Drakkar. Des « individus engagés », c’est ce qu’il constate et qu’il apprécie. 

« Quand on invite des joueurs d’un peu partout et qu’on se donne comme objectif d’avoir un camp compétitif, ça nous confirme que les invitations n’ont pas été faites pour rient », soutient-il. 

Le camp de sélection se termine le 22 août. Un match hors concours sera disputé au Centre Henri-Desjardins le 20 août et Jean-François Grégoire lance une invitation spéciale aux Baie-Comois. 

« Si les gens se déplacent, ça met de l’ambiance, mais ils vont aussi pouvoir constater l’intensité. S’ils veulent se déplacer pour voir nos jeunes à l’oeuvre, c’est le temps vu qu’on ne revient pas avant le mois d’octobre. »

En effet, le début de la saison se fera à l’extérieur en raison des travaux au Centre sportif Alcoa. 

