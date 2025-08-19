Élections municipales | À Forestville, Micheline Anctil ne veut pas quitter son siège

Après 16 ans à la table du conseil municipal de Forestville, la mairesse Micheline Anctil est toujours animée par la politique municipale. Elle sollicitera un cinquième mandat aux prochaines élections le 2 novembre, entourée d’une équipe représentative de la communauté.

Le conseiller Richard Foster et la conseillère Jannie Tremblay ne souhaitent pas renouveler leur mandat laissant ainsi place à de nouvelles têtes autour de la table. Mario Desbiens, Gina L’Heureux, Nadine Gagné et Carol Girard, quant à eux, figureront à nouveau sur le bulletin de vote.

Pour l’instant, Joany Hovington, une enseignante au primaire âgée de 38 ans, a décidé de joindre les rangs de l’équipe Anctil. Il reste donc une place vacante en vue de la période de mise en candidature qui se tiendra du 19 septembre au 3 octobre.

Pour Mme Anctil, la passion est encore bien présente après quatre mandats accomplis. « C’est comme à la première journée, commente-t-elle avec le sourire. Ce qui m’anime, c’est ma communauté, avoir à cœur le développement de ma communauté, d’être inclusif et de penser à toutes les personnes. »

L’élue qui cumule les années d’expérience dit penser autant aux enfants en travaillant avec les services de garde qu’aux aînés qui ont besoin d’habitation. « Mon engagement de départ était de travailler pour la communauté, pour le bien commun et non pour le bien individuel. Ça a été mon engagement en 2009 et c’est la même chose que je renouvelle aujourd’hui », fait-elle savoir.

Pour être un élu, on doit offrir ses services à la population et se mettre à contribution, estime Mme Anctil. « Notre expérience, notre expertise, notre grand cœur doivent faire cheminer notre communauté, pour qu’il y fasse bon vivre, qu’il soit un beau milieu de vie. »

Un bilan « remarquable »

Micheline Anctil dresse un bilan « remarquable » de ses 16 dernières années à titre de mairesse. Plus de 10 M$ ont été reçus en aides financières par les différents paliers de gouvernement pour la réalisation de projets municipaux.

Elle cite la réfection du quai et de l’aéroport, la revitalisation de la 1re Avenue, les travaux des 8e rue et 4e Avenue, la toiture de l’aréna refaite à neuf, la réfection du musée de la Petite anglicane, l’aménagement de la salle de condition physique, le développement domiciliaire, la Villa Forestville phase 3 et bien plus…

« Il y a encore de la place pour d’autres projets. Chaque mandat a amené de nouveaux défis », témoigne l’élue qui se dit chanceuse d’être entourée d’une équipe de tout horizon, qui possède une belle complémentarité.

« Travailler ensemble, c’est riche, et on arrive à faire des consensus pour prioriser des projets précis. Les épaules doivent être accompagnées par les bras d’une équipe solide et ça, je l’ai », ajoute celle qui souhaite aussi lorgner la préfecture de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Des projets à travailler

Ce ne sont pas les projets qui manquent sur la table de travail à Forestville, affirme Mme Anctil. Son équipe et elle comptent poursuivre le travail amorcé et se pencher sur de nouvelles opportunités.

Par exemple, les élus veulent aider ConsignAction à s’installer ici, travailler de concert avec des promoteurs privés pour la construction de logements, continuer le développement du camping et l’amélioration des sentiers pédestres.

Il y a aussi les projets éoliens avec Hydro-Québec, le déploiement d’un nouveau lien interrives entre Rimouski et Forestville et l’amélioration de la cour de l’école St-Luc qui occuperont les prochaines années des candidats, s’ils sont élus.

Expérience et vent de fraîcheur

Si toute l’équipe de Micheline Anctil reçoit la confiance des électeurs, l’expérience et la nouveauté s’entremêleront pour la prise de décisions. Une diversité qui plaît bien à la mairesse, tant pour l’âge que pour le sexe des candidats.

Gina L’Heureux est conseillère municipale depuis 12 ans tout comme son confrère Mario Desbiens. Ils deviennent les plus expérimentés du conseil avec Mme Anctil.

« Tu ne peux pas être conseiller municipal et ne pas t’investir à 100 %. C’est du sérieux. On a réalisé tellement de belles choses ensemble et on va en réaliser encore. Je suis une petite fille de la place, j’ai à cœur Forestville et je ne me sentais pas prête encore à quitter mon siège », affirme Mme L’Heureux.

De son côté, Mario Desbiens n’aurait pas poursuivi sans Micheline Anctil. Mais il est heureux de s’investir pour un autre mandat de quatre ans, si les citoyens lui permettent. Il pourra aider les moins expérimentés à comprendre la politique municipale. « Les nouveaux pensent que les projets se réalisent rapidement après la prise de décision. Je leur rappelle que ça prend du temps », dit-il.

Joany Hovington, quant à elle, fait le saut en politique. C’est elle qui avait envie de s’impliquer dans son milieu. Elle s’est donc tournée vers Mme Anctil qui l’a fortement encouragée à se lancer.

« Je serais contente de succéder à mon amie Jannie qui a commencé de beaux projets. Je suis entourée d’une bonne équipe qui a de l’expérience pour m’aider à faire mon saut en politique », se réjouit-elle.

Tous les projets municipaux lui tiennent à cœur, mais elle compte miser sur les familles et les enfants. L’enseignante aimerait notamment travailler sur le projet d’amélioration de la cour d’école « qui pourrait être bénéfique pour toute la population ».