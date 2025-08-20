De la drogue au bureau de poste de La Romaine

Par Sylvain Turcotte 10:57 AM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Photo courtoisie

Les policiers de la Sûreté du Québec saisissent 5000 comprimés de méthamphétamine et 60 grammes de crack à La Romaine.

C’est le bilan de l’intervention policière réalisée le 20 août en Basse-Côte-Nord.

L’importante quantité de drogue a été saisie au bureau de poste de La Romaine.

Les policiers de la SQ avaient été mis au fait grâce à de précieuses informations du public. « Encore une fois la collaboration citoyenne fait la différence », soulignent les autorités.

La population peut, en tout temps, transmettre de l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle. La Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec peut être rejointe au 1 800 659-4264.

À savoir

– Lorsque vous appelez à la Centrale de l’information criminelle, vous parlez à un agent de soutien aux enquêtes.

– L’information est traitée de façon confidentielle.

– Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un enquêteur pour obtenir de l’information ou lui transmettre des renseignements sur un acte criminel.

 

 

 

 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La ministre Fréchette sur la Côte-Nord : des mégawatts « préautorisés » pour AquaBoreal

Trois endroits dangereux à Forestville : le ministère des Transports ne posera pas d’action

Élections municipales | À Forestville, Micheline Anctil ne veut pas quitter son siège

Lire également

La ministre Fréchette sur la Côte-Nord : des mégawatts « préautorisés » pour AquaBoreal

Consulter la nouvelle

Trois endroits dangereux à Forestville : le ministère des Transports ne posera pas d’action

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord