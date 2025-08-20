Haute-Côte-Nord : des travaux en vue de la plateforme de compostage

Par Johannie Gaudreault 12:57 PM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Les résidents de la Haute-Côte-Nord seront munis d'un bac brun prochainement. Photo Emelie Bernier

Les maires de la Haute-Côte-Nord ont octroyé un contrat au Groupe SRV pour réaliser des travaux à l’écocentre des Bergeronnes en prévision de la construction de la plateforme de compostage. 

L’entreprise bergeronnaise devra s’occuper de la coupe de bois, du dessouchage et du retrait du couvert végétal. La résolution a été adoptée au dernier conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord tenu le 19 août.

Toujours dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, une nouvelle entente a été conclue avec la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan afin d’enfouir les ordures de la MRC à leur lieu d’enfouissement technique.

D’autre part, le conseil mandate la direction générale à lancer un appel d’offres public pour le transport des matières recyclables, le tout débutant en janvier 2026.

Plan climat

Le conseil des maires a adopté le Plan de travail présenté le 30 juillet dernier et élaboré par le personnel du Service de l’aménagement du territoire dans le cadre du Plan climat.

« On mandate la direction générale à procéder à une demande de soumissions écrite pour recourir aux services d’une firme qui aura le mandat d’accompagner la MRC dans la réalisation d’un inventaire (volet collectif) des émissions de GES sur son territoire », explique la conseillère aux communications de la MRC, Marylise Bouchard.

Le comité directeur du Plan climat a également été composé.

Le compostage arrivera à l’automne en Haute-Côte-Nord

